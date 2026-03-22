El juego del rap en palabras de Oblivion´s Mighty Trash: el rapero paisa habla sobre su más reciente álbum

Oblivion´s Mighty Trash tiene 23 años, tres discos publicados en solitario LO-POCALYPSE LOOPS (2022), No Me Acuerdo (2023) y The Rap Game, Vol 1 (2026), y uno más en colaboración con Isaac S.A y Adam Walsh, 5 Pa las 12 (2024).
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En cinco años ha vivido lo que pocos raperos en Colombia podrían contar: se presentó en Estéreo Picnic, abrió el show de Alcolirykoz y Cypress Hill el año pasado, y tiene su propio show en Colors.
La música de Oblivion tiene la urgencia del desahogo, pero el desparpajo de quien no ambiciona mucho. Él es capaz de leer la ciudad y sus tiempos como pocos, por eso se convirtió rápidamente en la cara más visible de una nueva generación del rap de Medellín. A propósito de su más reciente disco The Rap Game, Vol.1 hablamos con él de lo que han sido estos cinco años.