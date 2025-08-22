Pacífico Maravilla, un viaje por la región en la voz de Nidia Góngora

Ante la adversidad, la música. En los últimos años, Nidia Góngora vivió algunos de los episodios más difíciles de su vida. Hubo pérdidas, duelos y música, porque, al final, todo ese dolor le dio vida a las canciones que componen su primer disco como solista, Pacífico Maravilla.

“La música fue mi refugio, mi salvavidas, lo que me mantuvo de pie. Cuando todos dormían y yo me desvelaba, la música me acompañaba. Pensar en el Pacífico me inspiraba muchísimo y empecé a pensar cada vez con más intensidad en mi disco, sentí que estaba lista”, dice Nidia.

El trabajo, que fue lanzando en abril, contó con el respaldo del productor Cristhian Salgado, de Bombo Records, y el músico Alexis Play, e incluye colaboraciones con Daymé Arocena, de Cuba; Djamel Kady; de Argelia; Jacobo Vélez, de Cali, y las poetisas Shirley Campbell, de Costa Rica, y Pilar Madrid, de Guapi, Cauca, entre otras.

Pacífico Maravilla es un viaje a la región, un viaje de inmersión, que lo recorre todo, dice Nidia. “En cada canción se puede conocer un pedacito de ese Pacífico Maravilla, el sonido de la lluvia, de los pájaros, a qué suena un amanecer, un anochecer, a qué suena el río. Es un viaje bonito en el que van a ver lo que ha sido gran parte de mi vida. Le cantamos al amor, a la marimba, a nuestras deidades, al sincretismo, a lo que nos sostiene y nos provee, al río, al mar, a la naturaleza. Le cantamos a lo importante que es disfrutar en vida, disfrutar el ahora. Le cantamos al corazón y a su estrecha relación con el amor y contradicción con la razón, con lo que pensamos, a ese Pacífico Maravilla”, dice Nidia.