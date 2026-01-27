hace 4 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Elecciones 2026 EN VIVO | Entrevista a Juan Manuel Galán

hace 4 horas

2026-01-27 8:9:40

El candidato presidencial del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, visita Medellín para hablar de sus propuestas y de la Gran Consulta de marzo, de la que hace parte.

EL COLOMBIANO y Teleantioquia se unen en estas elecciones para traer a los protagonistas de las elecciones y la mejor información....