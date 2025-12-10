Falleció Robe Iniesta, referente del rock español y fundador de Extremoduro

El cantante y compositor extremeño Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe y líder de la banda de rock Extremoduro, ha muerto este miércoles a los 63 años de edad, según ha informado su agencia de comunicaciones en una nota publicada en su web en la que no ha precisado el motivo de su fallecimiento.

“Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones”, ha anunciado Dromedario Records en un texto que ha calificado como “la nota más triste de nuestra vida”.

Asimismo, ha detallado que en los próximos días dará a conocer “la información necesaria sobre el lugar y la hora, en Plasencia, del homenaje” para despedir al músico.

En noviembre de 2024, Robe canceló sus dos últimos conciertos de la gira Ni santos ni inocentes previstos en Madrid tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar. Ambos recitales tenían el cartel de ‘todo vendido’, pero el artista se vio obligado a guardar reposo absoluto y devolvió el importe íntegro de las entradas.