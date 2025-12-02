Primeras imágenes de Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja tras ser rescatados en el Cauca

Estas son las primeras imágenes de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, y de su mánager Nicolás Pantoja, en libertad luego de haber sido secuestrados el pasado 18 de noviembre mientras se movilizaban en un vehículo particular por la vía Panamericana, en el departamento del Cauca.

En contexto: ¡Atención! Rescatan a Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, secuestrado en el Cauca

La noticia de esta operación militar fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien llamó a Giovanny Ayala para informarle sobre la situación. “Una ejecución impecable de los héroes de la Patria y de policías valientes. Yo le dije que primaba la vida de su hijo y la del mánager. Y no nos doblegamos ante estos criminales. (...) Lo más importante es saber que su hijo, Miguel, está vivo y pronto podrá abrazarlo. Dios lo bendiga”, se escucha en la llamada entre el ministro y el cantante.