El coleccionista de Michael Jackson en Medellín con más de 200 objetos

Aunque para algunos la fiebre de Michael Jackson regresó gracias al estreno de la película dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por el sobrino del “Rey del Pop”, Jaafar Jackson, para otros nunca se fue.
Ese es el caso de Joaquín Pérez, el coleccionista paisa que ha dedicado décadas a reunir cientos de objetos sobre la carrera de uno de los artistas más relevantes de la historia de la música.
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Alrededor de 250 a 300 piezas componen la colección de Pérez, quien desde hace 40 años es locutor y que actualmente continúa compartiendo su conocimiento y gusto musical en la emisora digital 98.9 Clásicos.
Justamente, su trabajo en radio es el punto de partida de este museo personal dedicado a Jackson, ya que en el oficio recibía CD, LP y otros objetos del cantante.
Pero hace unos años, cuenta Pérez, sucedió algo que cambió el rumbo de su colección: William Vidal, colega, amigo y fanático de Michael, le dejó como herencia su colección del artista, voluntad que había quedado patentada en una servilleta durante una reunión de amigos.
Desde ahí, la pasión continuó y, a lo que antes solo eran un par de álbumes, se sumaron libros, camisetas y figuras coleccionables.
Copias de las boletas de las giras, afiches, chaquetas, guantes, encendedores, relojes, raquetas, termos y hasta videojuegos son algunos de los otros objetos que hacen parte de esta colección, detrás de la que está un hombre que siguió la carrera completa de Jackson y que continúa haciéndolo.