El coleccionista de Michael Jackson en Medellín con más de 200 objetos

Aunque para algunos la fiebre de Michael Jackson regresó gracias al estreno de la película dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por el sobrino del “Rey del Pop”, Jaafar Jackson, para otros nunca se fue. Ese es el caso de Joaquín Pérez, el coleccionista paisa que ha dedicado décadas a reunir cientos de objetos sobre la carrera de uno de los artistas más relevantes de la historia de la música. Lea: ¿Por qué eliminaron a Diana Ross del biopic de Michael Jackson? Las razones legales explicadas Alrededor de 250 a 300 piezas componen la colección de Pérez, quien desde hace 40 años es locutor y que actualmente continúa compartiendo su conocimiento y gusto musical en la emisora digital 98.9 Clásicos. Justamente, su trabajo en radio es el punto de partida de este museo personal dedicado a Jackson, ya que en el oficio recibía CD, LP y otros objetos del cantante. Pero hace unos años, cuenta Pérez, sucedió algo que cambió el rumbo de su colección: William Vidal, colega, amigo y fanático de Michael, le dejó como herencia su colección del artista, voluntad que había quedado patentada en una servilleta durante una reunión de amigos. Desde ahí, la pasión continuó y, a lo que antes solo eran un par de álbumes, se sumaron libros, camisetas y figuras coleccionables. Copias de las boletas de las giras, afiches, chaquetas, guantes, encendedores, relojes, raquetas, termos y hasta videojuegos son algunos de los otros objetos que hacen parte de esta colección, detrás de la que está un hombre que siguió la carrera completa de Jackson y que continúa haciéndolo.

Estos son algunos de los objetos que hacen parte de la colección de Pérez. FOTO: Camilo Suárez.

“Yo creo que no recuerdo un solo momento de mi vida donde no sonara Michael Jackson”, asegura Joaquín, quien, con la facilidad de quien realiza una tarea casi mecánica, pasa a relatar con fechas y nombres exactos los hitos del ícono del pop. Pérez tiene la discografía completa de Michael en varios formatos: LP, casete, CD y también en digital. De los diez álbumes de estudio que lanzó el cantante en solitario (ocho en vida y dos después de su muerte, el 25 de junio de 2009), Bad –de 1987 y que incluye canciones como The Way You Make Me Feel, Smooth Criminal y Dirty Diana– es el que más huella ha dejado en el coleccionista, quien recuerda que cuando recién salió, en Medellín lo estrenaron completo en Veracruz Estéreo y lo único que vino a su cabeza cuando lo escuchó fue: “¡Qué bueno sería tener ese álbum!”. Al día siguiente, como un regalo de su hermano, también locutor, Joaquín encontró Bad en su habitación y, desde entonces, se convirtió en el trabajo que más ha escuchado de Michael. Al preguntarle por las piezas más extrañas de su “museo”, por aquellas que hayan sido más díficiles de conseguir, menciona los cuadros promocionales de This Is It, la residencia de 50 conciertos que iba a realizar Jackson en el O2 Arena de Londres del 13 de julio de 2009 hasta el 6 de marzo de 2010, y que finalmente nunca se llevó a cabo debido a su muerte.

Otra de las joyas de la colección de Joaquín es la edición limitada de Dangerous, álbum lanzado en 1991, en la que el disco dorado viene adentro de un libro pop-up, que son esos que al abrirse despliegan figuras 3D. Para Joaquín, el estreno de Michael –que recaudó 18,5 millones de dólares en su primer día en cines– ha permitido que tanto fanáticos como jóvenes que no han sido cercanos a esta figura vuelvan a escuchar los éxitos del cantante. Es ahí donde también explica Pérez cuál fue, en su opinión, eso que hizo que Jackson pasara a la historia y se convirtiera en una leyenda musical: “Lo primero es que era una esponjita para absorber ideas de los otros grandes de la música y también, desde los 6, 7 años, ya estaba intentando aprender cómo funcionaba el negocio de la música”. Y a esos dos puntos hay que agregar esa constante búsqueda de la perfección que caracterizó a Michael, la cual aparece reflejada en la nueva película y que explica el por qué el artista tenía el objetivo de trabajar siempre con los mejores. Le puede interesar: Euforia en Hollywood con el estreno de Michael, la biopic del Rey del Pop Quincy Jones, Carlos Santana, Steve Stevens, Martin Scorsese, Diana Ross y más hacen parte de esa larga lista de colaboraciones. Con la cinta, además de haber recordado esos primeros años de la carrera de uno de sus cantantes de cabecera, Joaquín espera seguir agrandando su colección, la cual en ocasiones abre a la mirada de terceros. En junio, en el Teatro Porfirio Barba Jacob, algunas piezas estarán expuestas con el fin de que otros hagan un viaje musical con uno de esos pocos cantantes que, al menos, cada persona ha escuchado una vez en su vida.

¿Cómo le ha ido en taquilla a la película sobre Michael Jackson?