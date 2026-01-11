Esposa del piloto fallecido en accidente aéreo en Boyacá publica emotivo mensaje de despedida: “dame fuerzas para continuar”

Tras el accidente aéreo ocurrido en Boyacá, en el que murieron seis personas, entre ellas el cantante de música popular Yeison Jiménez, el país atraviesa días de luto y conmoción. En medio de los mensajes de solidaridad que han inundado las redes sociales, uno de los que más ha conmovido es el de la esposa del piloto de la avioneta, el capitán Fernando Torres Rojas, quien también perdió la vida en el siniestro.
Por medio de redes sociales se ha compartido el mensaje en el que se lamenta el fallecimiento del capitán, quien se casó con Liliana Betancourt en el 2024 y quien actualmente se encuentra embarazada. Ambos tenían una hija.
A través de sus redes sociales, su esposa, Liliana Betancourt compartió una historia en Instagram en la que se lee: “amor de mi vida dame fuerzas para continuar”.