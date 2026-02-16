El rock de Marinilla llega a Estados Unidos, al lado de Alex Ubago

El rock hecho en Marinilla comenzará a sonar en escenarios de Estados Unidos a partir de este viernes 20 de febrero, cuando el cantautor antioqueño Daniel Medest se convierta en artista invitado para abrir ocho conciertos de la gira de aniversario del español Alex Ubago, un tour que celebra los 25 años del álbum ¿Qué pides tú? y que recorrerá 14 ciudades de ese país.
Pero esta no es una aparición aislada. La participación de Medest en esta gira es el resultado de un proceso construido desde escenarios pequeños, canciones de circulación lenta y una propuesta que, sin estridencias, ha encontrado un lugar propio entre el rock suave, el indie y el folk. Desde el Oriente antioqueño hasta la Florida, su música ha crecido lejos del ruido.
La gira comenzará en Orlando, ciudad donde Medest reside actualmente, y continuará por Miami y Tampa. En marzo, el recorrido lo llevará a Washington D.C., Nueva York, Nueva Jersey, Boston y Chicago, donde cerrará su participación el 12 de marzo.