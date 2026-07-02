Murió Manuel Arjona, exintegrante de la agrupación Locomía, ¿qué le pasó?

Manuel Arjona, más conocido como Manolo Arjona, uno de los integrantes más recordados de la primera versión de Locomía, murió este miércoles 2 de julio en su vivienda de Viladecans, en Barcelona, según informó el diario El Español.

De acuerdo con ese medio, el artista pasó las últimas horas de su vida dedicado a una de sus grandes aficiones: la pintura. Después se fue a dormir y no volvió a despertar.

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La noticia fue confirmada pocas horas después y provocó las primeras reacciones entre quienes compartieron escenario con él. Uno de ellos fue Luis Font, quien le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales: “Hoy su luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive con nosotros”. También escribió: “Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo. Siempre en nuestros corazones”.

Arjona hizo parte de la primera gran formación de Locomía, la etapa en la que el grupo dejó de ser un colectivo artístico nacido en Ibiza para convertirse en un fenómeno del pop en España y Latinoamérica.