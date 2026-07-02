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Murió Manuel Arjona, exintegrante de la agrupación Locomía, ¿qué le pasó?

El bailarín y cantante español falleció en Barcelona. Tenía 62 años y fue parte de la primera versión de Locomía, la cual llevó al grupo de pop a la fama internacional.

  • En la fotografía, Arjona es el primero a la derecha. FOTO: EuropaPress
    En la fotografía, Arjona es el primero a la derecha. FOTO: EuropaPress
El Colombiano
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hace 2 horas
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Manuel Arjona, más conocido como Manolo Arjona, uno de los integrantes más recordados de la primera versión de Locomía, murió este miércoles 2 de julio en su vivienda de Viladecans, en Barcelona, según informó el diario El Español.

De acuerdo con ese medio, el artista pasó las últimas horas de su vida dedicado a una de sus grandes aficiones: la pintura. Después se fue a dormir y no volvió a despertar.

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La noticia fue confirmada pocas horas después y provocó las primeras reacciones entre quienes compartieron escenario con él. Uno de ellos fue Luis Font, quien le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales: “Hoy su luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive con nosotros”. También escribió: “Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo. Siempre en nuestros corazones”.

Arjona hizo parte de la primera gran formación de Locomía, la etapa en la que el grupo dejó de ser un colectivo artístico nacido en Ibiza para convertirse en un fenómeno del pop en España y Latinoamérica.

Junto a Xavier Font, Luis Font y Gard Passchier, ayudó a construir la imagen que convirtió a la agrupación en un ícono de finales de los años ochenta. Su paso por el grupo coincidió con el lanzamiento de Taiyo, el álbum que consolidó el éxito internacional de la banda con canciones como Locomía, Rumba, Samba, Mambo y Gorbachov, temas que marcaron una generación.

Tras abandonar la agrupación, Arjona optó por una vida alejada de los reflectores. Sin embargo, en los últimos años su papel dentro de la historia de Locomía volvió a ser reivindicado gracias a documentales y producciones sobre el fenómeno cultural que representó la banda.

Su muerte también revive una serie de pérdidas que han marcado la historia del grupo. En 2018 fallecieron Santos Blanco y Frank Romer, mientras que en 2023 murió Francesc Picas, a los 53 años. Con el fallecimiento de Arjona, ya son cuatro los miembros más conocidos de la agrupación que han fallecido.

La formación original de Locomía se separó en 1992, tras ocho años de éxito. Aunque el grupo regresó en distintas etapas con nuevos integrantes, Arjona volvió a reunirse con Xavier Font en 2007 para realizar una gira internacional. Cuatro años más tarde, ambos participaron en otro regreso a los escenarios junto a Ricky Arenas, Félix Montás y Ferry Frías.

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