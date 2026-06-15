Comenzó la fusión de La Tiquetera con Ticketmaster, ¿qué significa esto para los usuarios paisas?

La noticia de esta integración se conoció a finales de la semana anterior. Con esto Ticketmaster busca fortalecer las capacidades tecnológicas en Colombia y consolidar una plataforma más eficiente y escalable para conectar a los fanáticos con los eventos y experiencias en vivo. EL COLOMBIANO conversó con Diego Burgos, Market leader de Ticketmaster Colombia, y con Gabriel Hernández, director de Operaciones de Ticketmaster Chile y Perú, para entender el porqué de esta fusión y en qué beneficiará no solo a los productores de espectáculos sino también a los usuarios.

Una fusión planeada entre La Tiquetera y Ticketmaster

Después de un año del lanzamiento de Ticketmaster en Colombia, se da esta integración nacional con La Tiquetera –compañía de origen antioqueño–. “La idea es combinar el conocimiento local y toda la experiencia que durante muchos años el equipo de La Tiquetera ha construido ahora con un enfoque mucho más global, con una marca que no solo es una marca reconocida sino que tiene un tema muy fuerte de tecnología, de seguridad”, explica Diego. Si usted entra ahora a la página de La Tiquetera, a comprar alguna boleta de los eventos que ya tienen programados, se encontrará con un primer cambio en los colores, ahora azules, y un logo que dice La Tiquetera by Ticketmaster. Puede leer: Maná vuelve a Colombia para celebrar sus 40 años Esta integración no acarreará ningún inconveniente para los usuarios que solo dejarán de ver el nombre de La Tiquetera cuando se terminé el último evento que tenían programado este año. Es decir, La Tiquetera seguirá funcionando “con la infraestructura Ticketmaster. De ahora en adelante todo se van a manejar de la cuenta de Ticketmaster y obviamente, los eventos que ya están vendidos, que ya tienen su compra a través de La Tiquetera; no hay ningún problema, eso se respeta y por eso la transición tomará tiempo”.

Detalla Gabriel que habrá una gran mejora tecnológica para los usuarios, “cada nueva funcionalidad, característica y personalización se aplica de forma igualitaria para todos los clientes y de esa forma tendremos desde ya a La Tiquetera con los beneficios tecnológicos como la protección de bots que tiene Ticketmaster, el tema de las filas virtuales con una capacidad de tener hasta cinco millones de personas en media hora”. De igual manera seguirán los convenios de La Tiquetera en Ticketmaster. “La idea es que el fan tenga todo lo que ya tenía más nuevas cosas como nuestro fan support, que es nuestro servicio al cliente al que le damos muchísima importancia”, concluyó Diego. Le puede interesar: Festival Cordillera 2026 anuncia su cartel: Ricky Martin, Caifanes, Sean Paul y más de 30 artistas en el Parque Simón Bolívar

Lo que debe saber de las filas virtuales