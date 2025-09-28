Kraken II: la obra maestra que regresa con más fuerza treinta y seis años después

Por Luis Felipe Gutiérrez
*Colaboración especial
En 1989, en La Mota, por aquel entonces un barrio emergente del Belén ―donde vivía con mis padres y mi hermano―, mi amigo Jorge Orlando Velásquez y yo solíamos ir a la casa de Juan Felipe Escobar, otro amigo en común, a pasar tardes interminables jugando Nintendo, especialmente Mario Bros y Caza Patos (Duck Hunt), y gozando de las atenciones que aquella hospitalaria familia nos ofrecía.
Don Juan Francisco Escobar, padre de Juan Felipe, tenía un alto cargo ejecutivo en Codiscos, posiblemente el sello discográfico más importante en la historia de Colombia. Allí, en su casa, todos los viernes, al final de la tarde, don Juan Francisco llegaba con grabaciones de músicos y artistas de rock que buscaban surgir en la escena local. De modo que, en no pocas ocasiones, Jorge, Juan Felipe y yo tuvimos el privilegio de ser de los primeros en conocer las más recientes grabaciones de bandas como Perseo, Ekhymosis, Juanita Dientes Verdes, entre otros.
―Escúchenlo y me dicen qué tal les parece ―solía decirnos, con una sonrisa pícara, lanzando el casete sobre la mesa como si fuera una pista secreta.