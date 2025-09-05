x

Karol G paraliza a São Paulo: será la primera latina en el show de medio tiempo de la NFL

Karol G llegó a Brasil para protagonizar el espectáculo del medio tiempo en el duelo entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, convirtiéndose en la primera artista latina en llevar su música a un partido oficial de la NFL en Sudamérica.

    Karol G fue recibida por multitudes en São Paulo antes de debutar en el show de medio tiempo de la NFL en Sudamérica. FOTO tomadas de Instagram @dimeloking
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

La biodiversidad musical latina encontró en Karol G una embajadora cultural que no deja de sumar hitos globales. Esta vez, la artista paisa llegó a Brasil para convertirse en la primera cantante latina en protagonizar un show de medio tiempo de la NFL en Sudamérica, un escenario que confirma su estatus de estrella mundial y que despertó un entusiasmo sin precedentes en São Paulo.

En contexto: Karol G encabezará el show de medio tiempo de un partido especial de la NFL en Brasil

Desde su arribo, Carolina Giraldo Navarro —conocida como Karol G— desató un revuelo en la capital paulista: cientos de fanáticos bloquearon calles, corearon sus canciones y la acompañaron en apariciones espontáneas, en las que la antioqueña se dejó ver sonriente, firmando autógrafos y posando para fotografías. Incluso sorprendió con frases en portugués, un detalle que sus seguidores brasileños celebraron en redes sociales.

Un hito para la NFL y la música latina

La cita es en el Neo Química Arena de São Paulo, donde Karol G será la atracción del medio tiempo en el encuentro entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, partido que inaugura la temporada de la NFL en territorio brasileño. El espectáculo, transmitido en directo y de manera gratuita a través de YouTube, simboliza un paso estratégico de la liga para acercarse a nuevas audiencias, y el alcance de la música latina en eventos de escala global.

Entérese de más: Karol G cantará en el Vaticano junto a Pharrell Williams y Andrea Bocelli

El show coincide con la promoción de Tropicoqueta, el quinto álbum de estudio de la cantante, donde fusiona salsa, mambo, merengue y cumbia en una propuesta que retoma raíces tropicales. Este trabajo ha marcado una nueva etapa en su carrera y conecta con la estética caribeña que se espera impregne su presentación en São Paulo.

Una embajadora cultural colombiana

La NFL, por su parte, apuesta por el poder de convocatoria de Karol G para expandirse en mercados emergentes y conectar con públicos jóvenes que consumen deporte y música en plataformas digitales, tal y como lo han reseñado distintos medios de comunicación. La estrategia refuerza el carácter multicultural de una liga que busca posicionarse más allá de Estados Unidos y que reconoce en la cantante un puente con América Latina.

Pero más allá del espectáculo, la llegada de Karol G a Brasil es también un recordatorio de cómo la música se ha convertido en un vehículo de diplomacia cultural, pues sin duda alguna su debut en la NFL Sudamérica será un símbolo del protagonismo que ha alcanzado la música urbana y pop latina en la última década.

