Karol G y Morat en Coachella 2026: Colombia tiene dos nombres en uno de los festivales más importante del mundo

Coachella es uno de los festivales musicales más importantes del mundo y tocar allí, en Indio, California, en el valle de Coachella, 200 km al este de Los Ángeles, es un hito para cualquier artista.
Este año habrá representación colombiana con dos nombres: Karol G, como cabeza de cartel, y Morat. La paisa se presentará en el escenario principal llamado Coachella Stage el domingo 12 y el domingo 19 de abril.
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Ser cabeza de cartel significa ser el artista principal en un festival y aunque las condiciones no están descritas con precisión para Coachella es claro que encabezar una lista de artistas en un concierto de este tipo requiere –como mínimo– reconocimiento, buenas cifras y experiencia.
Al lado de Karol G también son cabeza de cartel Sabrina Carpenter, Anyma y Justin Bieber.