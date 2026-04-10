Karol G y Morat en Coachella 2026: Colombia tiene dos nombres en uno de los festivales más importante del mundo

Coachella es uno de los festivales musicales más importantes del mundo y tocar allí, en Indio, California, en el valle de Coachella, 200 km al este de Los Ángeles, es un hito para cualquier artista. Este año habrá representación colombiana con dos nombres: Karol G, como cabeza de cartel, y Morat. La paisa se presentará en el escenario principal llamado Coachella Stage el domingo 12 y el domingo 19 de abril. Le puede interesar: A propósito de Karol G en Coachella: ¿qué necesita un artista para ser cabeza de cartel? Ser cabeza de cartel significa ser el artista principal en un festival y aunque las condiciones no están descritas con precisión para Coachella es claro que encabezar una lista de artistas en un concierto de este tipo requiere –como mínimo– reconocimiento, buenas cifras y experiencia. Al lado de Karol G también son cabeza de cartel Sabrina Carpenter, Anyma y Justin Bieber.

Sobre este concierto le dijo a la revista Playboy: “Me llamaron y me dijeron que iba a ser la primera latina en cerrar el festival. Siento que es un show para mi comunidad, para el mundo, pero es un show que es muy mío”. Se sabe que está preparando esta presentación desde hace varios meses y que la coreografa del mismo será la reconocida Parris Goebel quien ya había trabajado con la Bichota en la presentación que tuvo para los 2023 MTV VMAs. Desde hace varios días también la paisa compartió sus pensamientos hablando con la IA sobre las pintas para su show: “Voy a ser cabeza de Coachella. Quiero ver pintas que puedan soportar sudor, lagrimas y baile toda la noche. Piensa en la vieja escuela del reguetón”. Puede leer: Así puede ver en vivo el Festival Coachella 2026 desde Colombia: horarios y artistas Tras recibir las opciones luego escribió: “¿Cuáles son algunas formas creativas de usar la bandera de mi país?”. Inmediatamente sus fanáticos empezaron a compartir las pintas que podrían usar para verla en este show.

Horarios y debut de Morat en Coachella 2026

Morat, por su parte, hará parte del cartel oficial en los dos fines de semana del festival, con presentaciones los días 11 y 18 de abril. Para el primer fin de semana, su show está programado el sábado 11 de abril a las 10:10 p. m. (hora local) / 12:10 a. m. (hora Colombia, domingo 12 de abril), en el escenario Gobi. Con Coachella será el final de su gira Asuntos pendientes. “Estamos en Bogotá en los últimos ensayos, estamos ya preparados para Coachella”, dijo Martín Vargas en un video que compartió en medio de los ensayos. Desde 1999 se realiza este festival que nació de la idea de los promotores de conciertos Rick Van Santen y Paul Tollett que querían emular lo que pasaba, por ejemplo, en Glastonbury en el Reino Unido: un grupo heterogéneo de artistas que cantaran durante varios días. Ese primer Coachella tuvo como cabezas de cartel a Beck y Rage Against the Machine.

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