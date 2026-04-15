Esta es la millonaria cifra que habría recibido Karol G por presentarse en Coachella

La cantante antioqueña Karol G ha marcado un hito siendo la primera mujer latina en ser la artista principal del festival Coachella, uno de los eventos más importantes en el mundo, celebrado en el Empire Polo Club de Indio, California, Estados Unidos.

Su espectáculo incluyó una variedad de referencias latinas que incluyeron mariachis, salsa y colaboraciones con artistas como Wisin y Becky G. La participación de La Bichota en el festival no sólo es una gran vitrina para su talento, sino que también una oportunidad económica importante para la artista.

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Carolina Giraldo, nombre de pila de la cantante, ya hizo su primer show el pasado 12 de abril y el segundo será el domingo 19 de abril, siendo en ambas fechas el cierre del escenario principal del festival.

Sobre estas presentaciones, aunque la organización de Coachella no revela públicamente los contratos por confidencialidad, analistas y expertos se han pronunciado sobre la posible cifra que le pudieron haber pagado a la artista urbana.

Basados en el mercado global y basados en su capacidad de convocatoria, el éxito de sus giras internacionales recientes y su actual impacto comercial, los conocedores de la industria musical estiman que Karol G habría recibido entre 4 y 8 millones de dólares por sus presentaciones durante los dos fines de semana del festival.