Karen Lizarazo habla de El tiempo perfecto, “el disco más vallenato que he hecho en mi vida”

Por Sergio Villamizar La dicha se le nota en la mirada, en la sonrisa plena que no puede contener al hablar de cada uno de los detalles de El Tiempo Perfecto, el nuevo trabajo discográfico de Karen Lizarazo. Pese al paso del tiempo, no sigue siendo fácil abrirse paso en un género que históricamente ha sido machista como el vallenato, donde la mujer ha sido musa, pero pocas veces se ha adueñado de la tarima y ser el epicentro de la parranda vallenata. Le puede interesar: Así fue ECOS en Bogotá, el concierto de Soda Stereo que trajo a Cerati como holograma Las cosas van cambiando con representantes como Karen Lizarazo, quien no comete el error de intentar repetir o copiar lo que suelen hacer en escena sus colegas masculinos, al contrario, siempre exaltando su feminidad y con la fuerza e identidad de una mujer de esa época. Todo esto queda claro en las letras de El Tiempo Perfecto, que se encuentra presentando en las plataformas de streaming, el cual considera su trabajo más vallenato hasta el momento. Lizarazo habló sobre la producción de las doce canciones de este álbum grabado en Valledupar, sus letras y el machismo que se mantiene dentro de este género musical.

¿Cómo fue la creación de El tiempo perfecto?

“Es el álbum más rápido que he hecho en mi vida, pero también es el álbum que más a conciencia he hecho en cuanto a pensar en el público y al nicho vallenato, porque quise volver a la raíz, volver a ese público que se conectó conmigo desde el día número uno en donde yo empecé a cantar vallenato con guitarra, para luego comenzar a fusionarlo un poquito a mi manera. En el caso de este álbum no quise entrar tanto en la fusión, sino ir más al grano en cuanto al gusto de la gente, en cuanto al vallenato se refiere. Quise darle a la gente lo que estaba esperando de mí, sobre todo a ese público que me sigue cuando canto vallenato. Por eso, decidí irme a vivir a Valledupar para hacer este álbum que literal lo hice en dos meses, con 12 canciones en donde solo hay una colaboración que es con Farid Ortiz. Normalmente yo he acostumbrado a la gente a tener más de cuatro o cinco colaboraciones en los álbumes y sobre todo colaboraciones con artistas que no son vallenatos, pero esta vez quería hacer todo lo contrario. Siento que es una apuesta, vamos a ver cómo nos va. Al final el vallenato es lo que yo hago y lo que me gusta y me divertí mucho haciendo este álbum.

Se fue a vivir a Valledupar para hacer este disco, y de hecho, una de las canciones habla del ambiente de la ciudad, El valle es el valle

Yo siento que ser de Aguachica y no ser de Valledupar y llegar a esta ciudad, y hacer una canción que se convirtió casi que en el himno de este Festival de la Leyenda Vallenata, como El valle es el valle, eso me hace sentir muy honrada. Además, le debo una canción a Aguachica, mi pueblo. Valledupar quedó muy feliz con esta canción. Un muy buen arranque para el álbum, pero vienen 11 canciones más y espero Dios quiera que sean igual o más importantes que El valle es el valle.

En producción, cuenta con una gran cantidad de reconocidos artistas, empezando por Rolando Ochoa...

“Este álbum no tiene colaboraciones con cantantes, la única es con Farid, pero sí con colaboraciones muy importantes en la escritura, la composición y la producción. No había tenido la oportunidad de hacer una canción del maestro Rolando Ochoa. No había tenido la oportunidad de interpretar una canción del puño y letra de Sergio Luis Rodríguez, puño y letra de Carlos Rueda. Son compositores muy importantes en el vallenato. Puede leer: Vuelve Pasabordo con un disco nuevo, afianzados en el pop regional y con muchos planes para 2026 Vienen letras temáticas, ritmos muy interesantes y pues también vienen canciones mías, ahí humildemente también escribo, también colaborando con otros compositores emergentes y nuevos en esto de la composición. Siento que esta mezcla es ideal, de compositores nuevos, otros de renombre y mis canciones. Creo que el título del álbum, El tiempo perfecto, encierra todo, porque era el tiempo que Dios estaba esperando para que yo volviera a esa raíz. Cuando uno hace las cosas desde la raíz y desde el origen siempre funcionan”.

Como compositora, ¿cuáles eran sus intereses o inspiración?

“Yo casi siempre escribo canciones dependiendo de lo que esté atravesando. La mayoría de canciones que he escrito son de sentimientos que viví en algún momento, y no tengo que estarlo viviendo ya, por lo que me pongo en los zapatos de eso que yo estaba viviendo en su momento. Pero en el caso de este álbum fue interesante porque sí es lo que yo he estado atravesando, sí es lo que he estado viviendo, como en canciones como A chillarle a tu madre, una canción que escribí con una amiga en México que se llama Amanda Coronel, quien escribe para artistas como Carin León, Ángela Aguilar y Alejandro Fernández. Pensamos en escribir canciones desde el puño y letra, desde el pensamiento de la mujer, desde los ovarios, porque las mujeres decimos las cosas de manera distinta, somos mucho más sensibles, no nos da miedo decir lo que hay que decir, pero siempre somos muy respetuosas en medio de la rabia y en medio del de la ira, en medio de la decepción, siempre tratamos de ser mujer. La canción nació siendo balada pop, un poquito regional, y luego yo le incluí la caja, la guacharaca y el acordeón y se convirtió en un vallenato. Eso también fue muy interesante. Le puede interesar: ¡Los fanáticos son los protagonistas! Así quedó el video de Sin medir distancias para celebrar sus 40 años Otra canción que escribí se llama Vallenatica pupera, que es lo que he estado viviendo ahora en Valledupar, porque yo no entendía qué era una vallenata pupera, también conocida como pupi, pero que se pega sus tragos con Diomedes Díaz, pero que también le gusta el reguetón, la música regional mexicana, y eso lo entendí viviendo en Valledupar. De verdad, en carne propia lo viví sintiéndolo todos los días, disfrutando de la ciudad de Valledupar. También hay una canción que se llama El narcisista, que también la escribí, que creo que es un tema que más que estar de moda, es un tema que siempre se ha vivido, pero se había normalizado, así como el machismo, incluso temas tan fuertes como el feminicidio, pero hoy en día hay mujeres que alzamos la voz, y como no hago parte de la política, lo mío es la música, entonces escribí esta canción, que no se la dedico a alguien en específico, sino que se la dedico a una amiga, para que todas las chicas o chicos que tienen a una amiga o amigo que esté viviendo con una persona así, con un narcisista, pueda por medio de esta canción decirle, ‘Amiga, sal de ahí porque no queremos verte sufriendo y no queremos verte padeciendo esta vida que estás llevando al lado de esa persona’. Siento que al vallenato le hacen falta ese tipo temáticas que normalmente tú se la escuchas a un Camilo, a una Kani García, pero en el vallenato casi siempre las temáticas son sobre que me gustas mucho o ya no te quiero, o estás buena o estás bueno, o me lo voy a pegar y hoy amanezco, pero nunca hay ese tipo de temáticas de verdad de temas tan profundos como lo que está sucediendo en la humanidad”.

En un género como el vallenato que históricamente ha sido machista...

“Y sigue siéndolo y no solamente por parte de los hombres, porque la gente piensa que el machismo viene de los hombres porque el machismo viene de la palabra macho, pero las mujeres a veces somos hasta más machistas que los mismos hombres. Yo todo eso lo he vivido, todo eso ya lo he atravesado, y ya yo entendí que no hay nada más bonito que demostrar con trabajo, no hay nada más bonito que demostrar con buenos resultados. No hay nada más bonito que demostrar en silencio dejando que la música y el éxito hablen por uno. De nada me sirve a mí salir a gritarle al mundo: ‘Cero machismo’. Prefiero con música, con buen trabajo, con resultados, con nominaciones a los Latin Grammy para decirle así al mundo, que es una verdadera cachetada al machismo. Tampoco estoy a favor del feminismo. Yo soy abogada y me gusta mucho el punto medio y me gusta mucho la igualdad”.

También encontramos canciones de empoderamiento como Tres tragos...

“Esa canción me encanta porque es la típica canción de la chica que le hicieron mucho daño, pero es como esa mujer que dice: Ya me hicieron daño, ya sufrí, ya lloré. Ando suelta, solterita y voy a pasarla bien sin hacerle daño a nadie, simplemente la voy a pasar bien y eso también es sinónimo de empoderamiento. Hay un cierto empoderamiento en todas las canciones. Al final del cuento soy yo las que las estoy interpretando y yo me siento una mujer empoderada y si me siento empoderada tengo que ponerle algo de mi sello de ese empoderamiento a todas las canciones. Así hable de que me hicieron daño, estoy sufriendo, también hay una rabia y un empoderamiento de que quiero salir de ese hueco”.

Le canta a las distintas caras del amor con canciones como Hechizo y Enamórate de mí...

“Son dos tipos de amor. Uno es un amor muy sano y el otro es un amor de alguien que pareciera que a uno le hubieran echado algo, porque es como ese amor de alguien que tú sientes que no puedes estar con esa persona, por algún motivo, o cuando tú tienes ese arrocito en bajo que no te hace ser fiel en tu casa, que siempre que ves a esa persona y vuelves a caer. Enamórate de mí si es una canción muy yo. A mí me encantan las canciones blancas, me encantan las canciones que las puede cantar un niño sin problema, que las puede dedicar una persona no solamente a su pareja, sino a su hijo, a su hija, a su mamá, a su papá, y Enamórate de mí me recuerda mucho cuando lancé Ganas locas, que es una canción por esa línea”.

Ya hablamos bastante de las letras, pero también hay una gama amplia de ritmos dentro del álbum...