Juankissradio.com: rock, memoria y sorpresa, la nueva cruzada de Juan Kiss

Por Luis Felipe Gutiérrez Hoyos
*Colaboración especial
Después de 27 años al aire en Caracol Radio –gran parte de ellos como una de las voces reconocidas de Radioacktiva en Medellín–, Juan Manuel Ángel Múnera, conocido por generaciones de oyentes como Juan Kiss, decidió bajarse de la radio tradicional. No fue un retiro forzado ni una despedida amarga: fue una salida negociada, en buenos términos, que le permitió cerrar un ciclo y abrir otro. Uno más íntimo, pero también más libre.
Desde agosto de 2025, ya lejos de las lógicas comerciales de la radio en antena, puso en marcha Juankissradio.com, una emisora digital construida a su medida. No se trata de un proyecto empresarial en sentido estricto, sino de la materialización de una idea que lo ha acompañado desde joven: hacer radio sin restricciones, con criterio propio y sin miedo a salirse del libreto.
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“Es una despedida de la radio tradicional, la que corre menos riesgos”, dice. Y explica por qué: En ese modelo, la programación no depende del gusto del locutor, sino de estudios de mercado que buscan retener al oyente promedio. “Las emisoras trabajan con un archivo de mil a mil quinientas canciones que repiten todo el día. Es lo que la gente reconoce, lo que no la hace cambiar de dial”.