Jhon Alex Castaño ya había sufrido un incidente al aterrizar en el aeropuerto de Paipa, donde murió Yeison Jiménez: “¡Qué susto tan hijuemadre!”

El Aeropuerto Juan José Rondón, ubicado entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá, volvió a quedar en el centro de la atención pública tras un nuevo episodio que reavivó la conversación sobre la seguridad aérea en pistas regionales.
La coincidencia de hechos ocurridos en distintos momentos, pero bajo un mismo escenario, ha generado inquietud entre autoridades, artistas y seguidores de la música popular colombiana, un género que en los últimos años ha consolidado una amplia movilidad de sus exponentes por todo el país.