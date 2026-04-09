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Esta es la agrupación antioqueña que viajará a Disney para cantar bambucos y pasillos

Colombia Canta y Encanta representará al país el próximo 18 de abril en Disney Springs en Orlando, Florida. 33 niños y jóvenes paisas viajarán para interpretar un amplio repertorio en homenaje a las músicas colombianas.

  • Actualmente hay más de 150 niños y jóvenes en los espacios formativos de Colombia Canta y Encanta. FOTO: Cortesía Colombia Canta y Encanta
    Actualmente hay más de 150 niños y jóvenes en los espacios formativos de Colombia Canta y Encanta. FOTO: Cortesía Colombia Canta y Encanta
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

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hace 49 minutos
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En el segundo piso de la casa ubicada en Laureles, de fachada blanca, donde funciona Colombia Canta y Encanta, hay una pared llena de placas, medallas y trofeos.

Esos son solo algunos de los frutos cosechados desde hace ya 23 años, cuando la cantante Silvia Zapata Durango tomó la decisión de bajar del escenario y entrar al aula.

Lea: Niyireth Alarcón, la voz grande de las músicas andinas colombianas

Sin embargo, no todos esos logros están ahí: de hecho, el más importante se encuentra en cada uno de los más de 150 niños y jóvenes que reciben formación artística en este lugar.

Es gracias a ese proceso que esta organización social, que también es agrupación, sala de teatro y academia, continúa creciendo.

Su próximo paso, que se suma a ese listado extenso de reconocimientos, es el viaje que su coro realizará a Orlando, Estados Unidos, la próxima semana, para presentarse en Disney.

En total, serán 33 los niños y jóvenes que llevarán el próximo 18 de abril llevarán una muestra de las músicas andinas colombianas a Disney Springs, uno de los recintos ubicados al interior del Walt Disney World Resort, uno de los parques temáticos más visitados del mundo.

Bambucos, pasillos y torbellinos son algunos de los ritmos que cantará y bailará Colombia Canta y Encanta.

Otros detalles del espectáculo que adelantan desde la organización es que será un recorrido musical por las seis regiones colombianas, a lo que también obedecen los seis cambios de vestuario que tendrán los artistas que subirán al escenario.

Además, la agrupación también se presentará en el Teatro Trail, el primer teatro en Estados Unidos dirigido por una colombiana, la actriz Marisol Correa.

Y aunque esta no es la primera vez que viajan a este país para difundir las tradiciones musicales colombianas, sí es la primera ocasión que Colombia Canta y Encanta tendrá un homenaje por agrupaciones artísticas a su llegada al aeropuerto organizada por el Consulado De Colombia En Miami.

Conozca la historia de Colombia Canta y Encanta

Fue después de haber tenido una carrera de más de 30 años, con la que llevó las músicas folclóricas por todo Colombia y diferentes países, que Silvia Zapata decidió sembrar en otros esa pasión que ella afirma haber descubierto desde que era una niña, incluso haber nacido con ella.

Fueron ocho niños con los que recuerda que comenzó, cuando lo único que quería era enseñarles a cantar y a querer la música colombiana a una nueva generación.

En este recorrido de más de dos décadas no solo han visitado Estados Unidos, sino que han realizado giras internacionales en Austria, Eslovenia, Italia y México.

Dice Zapata que la oportunidad de llegar a nuevos países permite continuar construyendo una imagen positiva de Colombia y mostrar el talento de los artistas nacionales, incluso desde edades tan cortas.

“Y, de paso, logros como estos también nos ayudan a tumbar aquello de que la cultura es la cenicienta del país. Si seguimos pensando así, nunca se nos van a dar las cosas. Pero yo veo una plataforma, yo veo una luz alumbrando. Y esto que nos regaló la vida, de abrir en Disney, y esa posibilidad, yo sé que no va a ser la última”, asegura.

Además, la fundadora de la organización señala que uno de los retos y logros de este recorrido de dos décadas ha sido enseñarles a los jóvenes que sí es posible construir una carrera musical en los géneros autóctonos y que, para mantener vivas estas tradiciones, hay que comprender el lugar que ocupan en la historia cultural.

“Las músicas foráneas tienen una moda, tienen un tiempo, pero lo que tiene raíz nunca morirá. Nosotros hacemos parte de una moda ancestral que no pasará. Entonces, esperamos que la moda pase, que haga sus circulaciones y sus cosas, con sus valores igualmente, pero lo nuestro está conectado con la esencia del ser humano, y eso está bendecido por la vida”, concluye.

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