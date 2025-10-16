Greeicy salió en defensa de su papá, capturado por tortura: “Es imposible que no duela cuando te tocan lo que más amas”

En el marco del proceso judicial en el que está involucrado el padre de Greeicy Rendón, la cantante salió en su defensa y afirmó que, pese a la situación, proviene de “una familia honesta” y forjada en valores. Luis Alberto Rendón fue imputado por los delitos de secuestro y tortura tras los hechos ocurridos en mayo de 2023, en una finca de Llano Grande (Antioquia), donde dos cuidadores fueron agredidos por el presunto robo de una caja fuerte que contenía al menos 600 millones de pesos. El acusado no aceptó los cargos. Según la Fiscalía, Luis Alberto habría actuado como determinador, al ser la persona que ordenó contactar a Élder Velázquez y José Francisco para que se dirigieran al lugar donde las víctimas fueron torturadas. Élder Velázquez fue trasladado a una habitación aparte, donde habría sido violentado con el fin de obtener información sobre el presunto robo. José Francisco, por su parte, habría sido llevado a otro lugar y golpeado repetidamente tras ser amarrado a un poste. El hecho de maltrato terminó cuando las autoridades llegaron al lugar, tras recibir una alerta por los gritos de auxilio que escucharon los vecinos.

Greeicy publicó un video en su cuenta de Instagram en el que muestra a su familia compartiendo momentos especiales, mientras escribió que para ella “es imposible que no duela cuando te tocan lo que más amas”. “Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un gran ser humano, vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó entre tantas cosas a trabajar duro, honestamente, a nunca pasar por encima de nadie. Me enseñaron a siempre ser justos con las personas que nos rodean y a hacer siempre las cosas de la manera bonita, de la manera correcta (sic)”, empezó el escrito.

Agregó que ahora siente una profunda admiración por sus seres queridos y que son ellos quienes le hacen creer que aún existe gente buena en el mundo. “Siento respeto, admiración y un amor profundo... amor real por los seres que son y que me hacen pensar que en este mundo si existe la gente bonita, la gente valiosa. Es imposible que no duela el alma cuando te tocan lo que más amas y más aún cuando sabes lo maravilloso que son como seres humanos y sé que la palabra ‘maravillosos’ es grande pero es que a ellos se les queda pequeña”. Y finalizó contando que por el momento solo queda darle tiempo al tiempo y espacio a la verdad, “y aunque sufra el corazón, siempre con la frente en alto, porque la conciencia nos enseñó que si está limpia, bien se descansa”.