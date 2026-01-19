Fito Páez anuncia show en Colombia y amplía la oferta de conciertos de 2026

Junio de 2026 parecía un mes en el que el fútbol acapararía todas las agendas en la ciudad y el país. En la completa agenda que EL COLOMBIANO hizo sobre los conciertos de fin de año aparecía como un mes sin espectáculos, pero a partir de hoy ese mes ya tendrá doliente.
Se trata del argentino Fito Páez, quien llegará al país a presentar cuatro conciertos en junio de este año y como parte de su gira Sale el Sol. “Cuatro ciudades. Canciones que han sido la banda sonora de nuestras vidas. Un reencuentro con una de las voces más cantadas de la música latina”, escribieron desde Páramo Presenta, productores del tour en nuestro país.
Lea aquí: ¡Prepare su bolsillo! Calendario de conciertos en Colombia en 2026