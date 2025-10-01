Estéreo Picnic 2026: Line Up por días, artistas confirmados y precios de boletas

El Festival Estéreo Picnic (FEP) anunció oficialmente el cartel por días para su edición número 15, que se celebrará entre el 20 y el 22 de marzo de 2026 en el Parque Simón Bolívar, de Bogotá.
La revelación del line up despejó la expectativa de los fanáticos, que desde hace semanas aguardaban con ansias conocer cómo se distribuirían los más de 50 actos nacionales e internacionales que llegarán a la capital.