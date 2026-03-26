Así será Macondo Park, el ambicioso escenario de Shakira en Madrid

El estudio de arquitectura BIG – Bjarke Ingels Group ha sido el encargado de diseñar el Macondo Park, el estadio y parque festival que acogerá el cierre de la gira de Shakira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Villaverde, Madrid que de tres pasó ahora a nueve fechas en septiembre de este año.

Los arquitectos dieron a conocer que este concepto va mucho más allá de un recinto de conciertos: “Se trata de un espacio permanente de 140.000 m² con caminos orgánicos de telas recicladas de colores, islas verdes con vegetación de España y América Latina, mercados, zonas infantiles, puestos de artesanía y área VIP — todo inspirado en el Macondo de Gabriel García Márquez como metáfora de la identidad latina”, explicaron en un comunicado.

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Cabe recordar que Shakira siempre ha promulgado una profunda admiración por Gabo quien incluso escribió un perfil de ella, al empezar su carrera.