Epica, la banda de metal sinfónico, regresa a Medellín este jueves: “Será una experiencia completamente única”

Luego de un año después de su anuncio, Epica llegará a Colombia con la gira que desde principios de septiembre viene realizando por Latinoamérica. La primera parada fue Porto Alegre, Brasil, el 6 de septiembre, y este jueves es el turno de Medellín, la única ciudad del país que visitarán.
La legendaria banda de metal sinfónico se presentará en el renovado Teatro Universidad de Medellín con un repertorio que, como la misma agrupación ha compartido, reúne lo mejor de sus clásicos con sus nuevos lanzamientos. El último álbum de la banda neerlandesa es Aspiral, el cual retomó la serie A New Age Dawns iniciada en 2005 con el trabajo Consign to Oblivion.
EL COLOMBIANO conversó con Mark Jansen, fundador y guitarrista de Epica, sobre su más reciente disco, el proceso creativo detrás de sus álbumes y su show en la capital antioqueña.