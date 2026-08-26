Dolly Parton y la historia de su última canción: está encerrada en una caja de madera y solo podrá escucharse en 2046

Este martes 25 de agosto falleció Dolly Parton, la reconocida cantante y actriz estadounidense conocida como “la reina del country”. Su muerte fue confirmada por su sobrino Brian Seaver en un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la celebridad.
Millones de seguidores, al igual que artistas y figuras públicas, han lamentado la partida de la célebre compositora. La carrera de Parton fue de más de seis décadas y se movió entre la música, la actuación y la filantropía.
Contexto: Murió Dolly Parton, la reina de la música country, ¿de qué falleció?
Tras su fallecimiento, son varias las anécdotas e historias que han sido recordadas. Una de las que más ha llamado la atención en redes sociales está relacionada con la que sería la última canción que se estrenará de la cantante.
Aunque su último álbum fue Rockstar, lanzado en 2023, y su última colaboración fue Light of a Clear Blue Morning, una renovada versión de su canción de 1977, estrenada en enero de 2026 junto a Reba McEntire, Lainey Wilson, Miley Cyrus y Queen Latifah, Parton habría dejado en una caja cerrada con llave el que sería su último éxito.
El tema musical se llama My Place In History, fue escrito en 2015 por Dolly y solo deberá escucharse en veinte años más, exactamente el 19 de enero de 1946, fecha en la que se celebrará el centenario de su natalicio.