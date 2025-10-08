¡Que no está muerta! La cantante Dolly Parton aclara rumores sobre su salud

“No estoy muerta aún”, declaró Dolly Parton, la leyenda del country estadounidense, en un mensaje –publicado este miércoles 8 de octubre en Instagram– para despejar rumores sobre su estado de salud, justo un día después de que su hermana pidiera oraciones por la cantante.
Parton, de 79 años, canceló en septiembre una serie de conciertos que tenía previstos en Las Vegas por motivos médicos pero sin especificar detalles.
Los rumores comenzaron cuando su hermana –Freida Parton– hizo una publicación el martes en redes sociales contando que permaneció la noche entera “rezando” por la cantante y pedir a sus seguidores que se unieran a las plegarias.
La publicación desató preocupación y la propia Freida salió al ruedo poco después para decir que no era su intención “asustar a nadie ni hacer que pareciera tan grave”.