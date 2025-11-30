Así fue el festival de reguetón y trap que armó J Balvin en el Atanasio

En este concierto todo fue exorbitante. Podríamos empezar por las más de 40.000 flores que repartieron a todos los asistentes al entrar, porque este era un festival que hacía alusión a la ciudad de la eterna primavera, a esta Medellín florecida que J Balvin quería resaltar, por eso se llamó Hecho en Medellín, Ciudad Primavera y por eso en todo el concepto del espectáculo las flores fueron protagonistas, (en el vestuario del artista, en los inflables,
La inmensidad se sintió luego al entrar, con el escenario más grande que el paisa haya tenido en su carrera, una tarima circular, 360°, con un escenario redondo en el centro –iluminado en su totalidad– y varias pasarelas que se unían a él.
El concierto empezó puntual, J Balvin lo había advertido: “Lleguen temprano, empezamos a las 8:00 en punto”, después de las 7 horas de concierto (de 8:00 de la noche a 3:00 de la mañana) ahora se entiende el por qué de la recomendación del artista ya que el tiempo fue otro componente extremo.
Aunque después de ver a los invitados que trajo Balvin, 26 en total, se entienden las palabras de DJ Pope cuando afirmó que debió ajustar el set list hasta última hora.