¿Cómo sigue el maestro Alci Acosta? Su hijo dio detalles de su condición clínica

El país permanece expectante por la evolución clínica del maestro Alcibiades Alfonso Acosta Cervantes, más conocido como Alci Acosta, quien fue internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Barranquilla. Se conoció que el cantante y pianista colombiano presentó una afección que comprometió sus riñones y su próstata.

La noticia fue confirmada por su hijo y también cantante, Checo Acosta, recordando que el intérprete de La Copa Rota fue intervenido quirúrgicamente en 2023 debido a una estenosis severa en la zona lumbar.

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En esta ocasión está respondiendo al tratamiento requerido y continúa recuperándose satisfactoriamente. Su hijo pidió a todos los fanáticos y amantes de los boleros de Acosta que lo tengan presente en sus oraciones, para que pueda superar este capítulo de su vida de la mejor manera.

“Mi padre, Alci Acosta, sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero gracias a Dios continúa respondiendo satisfactoriamente y esperamos su recuperación”, escribió Checho Acosta en su cuenta de Instagram.