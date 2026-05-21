La champeta ahora es Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia, ¿qué implica?

Este jueves, que se celebra el Día Nacional de la Afrocolombianidad, la champeta fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
En Cartagena se entregó oficialmente a los portadores tradicionales la resolución que aprueba el Plan Especial de Salvaguardia (PES) de la champeta del Caribe colombiano.
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Este reconocimiento protege y exalta el valor de una manifestación cultural que nació en las comunidades afrodescendientes y populares de Cartagena y el Caribe.
A finales del año pasado, el Consejo Nacional de Patrimonio aprobó la inclusión de la champeta en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Con esta decisión se reconoce que la champeta no es solo música y baile, sino también todo un universo cultural relacionado con otras expresiones del Caribe colombiano.
La Fundación Roztro de Cartagena presentó el Plan Especial de Salvaguardia, un documento que reúne las acciones necesarias para garantizar que esta cultura siga viva. Allí se explica que la champeta también incluye su contexto social, su lenguaje y la tradición oral que hace parte de la cultura picotera.