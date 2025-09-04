Video | Así fue la presentación de Carlos Vives y Goyo en el show de Jimmy Fallon

Los artistas colombianos fueron los invitados especiales de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los programas más exitosos de la televisión estadounidense. Carlos Vives y Goyo cantaron junto al pianista estadounidense Arthur Hanlon en la emisión de este martes 2 de septiembre.

Los ritmos que protagonizaron su presentación fueron el blues y la cumbia, rindiendo así un homenaje a la cultura latina.

En el programa, los cantantes interpretaron Goodbye, tema que hace parte del último álbum de Hanlon, 2 Manos, 1 Mundo. El pianista, conocido por colaborar con artistas latinos como Ángela Aguilar, Evaluna Montaner y Kany García, fue incluido recientemente en el listado de Billboard de los mejores discos latinos de lo que va del 2025.

Por su parte, Carlos Vives, uno de los grandes referentes de la música colombiana a nivel internacional, ha estado de celebración este año con el aniversario número treinta de su álbum La Tierra del Olvido. Goyo, quien anteriormente hacía parte de la agrupación ChocQuibTown, continúa con su carrera como solista y recientemente lanzó Pantera, su primer disco en solitario.