Cancelan festival de Kid Rock tras desbandada de artistas y críticas por su tinte político

El festival Rock the Country, impulsado por el rockero estadounidense Kid Rock, fue cancelado en su parada prevista para Anderson, Carolina del Sur, luego de una desbandada de artistas y en medio de fuertes críticas por el tinte político del evento. El espectáculo estaba programado para realizarse los días 25 y 26 de julio, como parte de una gira nacional entre mayo y septiembre de 2026, pero finalmente quedó fuera del calendario.

La cancelación se produjo tras una serie de retiros que dejaron el cartel prácticamente vacío. Uno de los primeros en bajarse fue Shinedown, banda que explicó su decisión en la necesidad de no alimentar “más división” y de mantenerse fiel a su mensaje de unión a través de la música. A esa salida se sumó la de Ludacris, cuyo equipo aclaró que su nombre apareció en la promoción del festival por un error y que nunca confirmó participación alguna.

Rock the Country es un festival itinerante de música country fundado por Kid Rock, un rockero gringo que saltó a la fama a finales de los años noventa mezclando rock, rap y country, y que en los últimos años se ha convertido en un personaje político de primera línea dentro del conservadurismo estadounidense. Aliado público de Donald Trump y figura recurrente en actos republicanos, Kid Rock ha usado su imagen artística como plataforma política, lo que terminó marcando el tono del festival.

Ese giro fue precisamente el que encendió las críticas. Para muchos sectores, Rock the Country dejó de ser un evento musical y pasó a operar como un acto político disfrazado de concierto, al punto de ser señalado como un “MAGA Fest”. La percepción de que se trataba más de un mitin ideológico que de un espacio artístico terminó alejando a músicos que no quisieron verse asociados a esa agenda.

La cancelación fue confirmada por el administrador del condado de Anderson, Rusty Burns, quien lamentó que el evento no se realizara este año, pese al impacto económico que había generado en ediciones anteriores. Sin embargo, evitó referirse al trasfondo político que ya rodeaba al festival.