¿Su empresa no respetará el festivo del 13 de julio? Estas son las consecuencias legales

Las empresas que decidan operar durante el nuevo festivo del lunes 13 de julio de 2026 deberán cumplir las reglas laborales vigentes o exponerse a multas, demandas de sus trabajadores y otras consecuencias legales, así lo concluyeron expertos en derecho laboral.
Aunque la nueva fecha festiva ha generado debate, los juristas coinciden en que la Ley 2578 de 2026 continúa vigente y, por tanto, debe cumplirse mientras la Corte Constitucional no tome una decisión sobre su validez.
El nuevo día de descanso corresponde a la conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, celebrada originalmente el 9 de julio, pero trasladada al lunes 13 de julio por la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983).