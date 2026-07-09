EPM alerta que posibles bloqueos en Antioquia pondrían en riesgo el 16% de la generación de energía del país

Empresas Públicas de Medellín (EPM) alertó sobre posibles acciones de bloqueo que podrían presentarse en los próximos días en las subregiones del Norte y Nordeste de Antioquia, una situación que pondría en riesgo la operación de cinco centrales hidroeléctricas estratégicas para el abastecimiento de energía del país.
Según informó la compañía, a través de diferentes fuentes recibió señales sobre posibles bloqueos por parte de actores presentes en estos territorios. De concretarse estas acciones, podrían verse afectadas las centrales Porce II, Porce III, Guadalupe III, Guadalupe IV y Troneras.
En conjunto, estas plantas cuentan con una capacidad instalada de 1.617 megavatios (MW), equivalente aproximadamente al 16% de la demanda energética nacional, lo que las convierte en infraestructura crítica para el sistema eléctrico colombiano.
EPM explicó que las centrales Porce II (405 MW), Porce III (700 MW), Guadalupe III (270 MW), Guadalupe IV (202 MW) y Troneras (40 MW) representan un componente estratégico de su parque de generación de energía hidráulica, limpia y renovable.
La empresa indicó que esta condición fue ratificada por el Ministerio de Minas y Energía en una comunicación enviada a EPM el pasado 30 de junio, en la que la cartera reiteró la necesidad de mantener una articulación permanente entre la empresa y las instituciones del Estado para proteger la infraestructura eléctrica nacional, al tratarse de un servicio público esencial.