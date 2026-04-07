Aterciopelados estrenó su Tiny Desk y continúa la celebración del aniversario de “La pipa de la paz”

La fiesta por el 30 aniversario del lanzamiento del álbum La pipa de la paz ha iniciado, y Aterciopelados lo hace por lo alto con su participación especial en el reconocido formato Tiny Desk Concerts.

No es una celebración menor. La pipa de la paz fue el disco que Aterciopelados lanzó en 1996, tras el éxito internacional de El Dorado, con el que marcaron un antes y un después en la historia del rock colombiano, al presentar una pieza musical que se convirtió en el primer álbum de rock del país en lograr una nominación a los Premios Grammy.

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Con más de tres décadas de trayectoria, Aterciopelados se ha consolidado como uno de los proyectos más representativos del rock en español.

Su propuesta, que combina rock, sonidos latinoamericanos y una mirada crítica y poética sobre la sociedad, ha marcado a varias generaciones y los ha llevado a escenarios de América y Europa.

Para su sesión en Tiny Desk, el grupo interpretó una selección de canciones que recorre distintos momentos de su repertorio: Bolero Falaz, El Estuche, Piernas, Te juro que no, Candela y La culpable.

El concierto presenta a Andrea Echeverri en voz y a Héctor Buitrago en bajo, acompañados por Leonardo Castiblanco en guitarra, Lindy Sánchez en teclados y Jonathan Lacouture en batería, además de coristas invitadas que enriquecen el formato acústico del set.