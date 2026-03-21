La pipa de la paz cumple 30 años: así hizo historia Aterciopelados

Por Sergio Villamizar Tras el boom nacional e internacional de El Dorado, –publicado en octubre de 1995– Andrea Echeverri y Héctor Buitrago tenían un gran reto. Demostrar que el éxito de ese álbum no había sido producto de la casualidad y que su proyecto musical no sería flor de un día. Los ojos, tanto dentro como fuera del país, en 1996, estaban puestos en lo que sería su nuevo trabajo musical, el tercero en la carrera se este dúo musical y que terminaría llevando por nombre La pipa de la paz. Son 30 años desde este suceso, en el que Aterciopelados demostró que llegó para hacer historia en el rock alternativo en español. La pipa de la paz trajo éxitos como Baracunatana, No necesito o Cosita seria (cuyo video tuvo como protagonista a Mandíbula, el famoso humorista de Sábados Felices). En la radio no dejaban de sonar en todo el país.

La historia de La pipa de la paz

Tras el éxito de El Dorado, su sello discográfico del momento les dio de todo, podían grabar, donde quisieran, con quien quieran y la música que quisieran. “Nos dijeron, ¿con quién quieren grabar? ¿A dónde quieren ir? Y se nos ocurrió grabar con Phil Manzanera”, comentó Héctor, hablando de uno de los productores más importantes del momento, que habían trabajado con Héroes de Silencio y Draco Rosa. “En ese momento nos volvimos como los teloneros oficiales de Soda Stereo, de Caifanes y de Héroes del Silencio, y al buscar productor, hicimos 25 fechas en España, apareció la figura de Phil, que tiene madre colombiana, por lo que tenía todo el sentido de trabajar con él”, contaron.

“Así empezó toda esta fantasía de irnos a Londres, porque nadie conocía Londres, por lo que era grabación de disco, turismo, ir de comprar ropa. Cada semana poder ver bandas y artistas de todo el mundo. Estábamos en la Meca del rock, viviendo y grabando un disco que grabamos realmente rápido”, precisaron. De lunes a viernes se concentraban en la producción del disco, mientras que los fines de semana se tomaban Londres con sus shows, espectáculos y oferta cultural. “Tantas cosas que pasaban en Londres en ese momento, que musicalmente era una locura, incluso un festival de música colombiana, y empezamos a averiguar y por eso en Baracunatana hay unos vallenateros, y En la culpa están integrantes de Cimarrón. Una coincidencia increíble”, comentó Andrea Echeverri. Puede leer: Dilson Díaz: “La Pestilencia nunca fue creada para encajar” Y Héctor Buitrago añadió que además Chucho Merchan estaba viviendo en Londres, “amigo de don Phil Manzanera, y él estuvo también allá colaborando. Fue hermosa esa grabación”. (Chucho Merchan es uno de los más famosos bajistas colombianos quien ha grabado con The pretenders, Eurythmics, Annie Lennox, Fito Páez y Jaguares). Más allá de la grabación del disco, fue toda una experiencia con todas las anécdotas y curiosidades que para su momento, hace 30 años era increíble. “Nos contaba el grabar para George Michael y Pink Floyd, de todos los amigos que tenía y muchos de esos músicos que fueron a grabar en La pipa de la paz”, comentó Héctor Buitrago.

Pasaron de El Dorado a lo mítico que era La pipa de la paz . “Vivimos en un país muy violento, por eso mismo celebramos el concepto mientras que medio mundo está en guerra. Es como invocar un poco ese espíritu ancestral de dialogar y de encontrar puntos que admitan que vivamos en paz”, Andrea Echeverri. La pipa de la paz se convirtió también en “un símbolo muy fuerte que tiene que ver con el legado indígena, sobre todo de América, pero es también muy feminista”, añadió Héctor. Cosita Seria y Nada que ver son canciones claves en el en torno al mundo feminista. “Me las mencionan las chicas, las aman y es la representación de lo que siempre hemos querido expresar”, continuó Andrea. Le puede interesar: La banda chilena Los Tres vuelven al ruedo y rememoran las mejores épocas del rock en español Y agregó, “el rock latino era totalmente masculino. Habíamos por ahí un par de chicas en medio de este show de testosterona, y Cosita seria sale de una noticia de un periódico donde una mujer por celos le corta el miembro a su marido”. Un momento en el cual la banda era la telonera estelar de las agrupaciones más afamadas de los noventa, como Héroes del Silencio, Soda Stéreo y Caifanes: “Ser telonero era un trabajo duro, nadie te conocía, todo el mundo quería oír al otro y tenías que salir con toda”, recuerda Andrea. Aterciopelados celebrará este aniversario a lo grande, con su primer concierto en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 30 de octubre.