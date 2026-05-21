Después de 11 años, Antioquia le canta a Colombia regresa a Santa Fe de Antioquia

Por: Alberto Velásquez
La buena noticia se dio a conocer el pasado lunes 11 de mayo, tras una reunión sostenida entre el alcalde Yamid Carvajal Carvajal y parte de la Junta Directiva del festival, en el Palacio Juan Antonio Mon y Velarde, sede de la Alcaldía, donde el burgomaestre se comprometió a apoyar logística y económicamente parte del certamen que en el pasado estuvo en la ciudad de Antioquia, entre 1995 y el 2015, es decir por espacio de 20 años.
Al término de la reunión, el mandatario local se mostró muy complacido de anunciar el regreso de este festival, Antioquia le canta a Colombia, que es unos de los más icónicos de nuestro país. “Muchísimas gracias a todos los miembros de la junta directiva, a Don Alonso Monsalve, al Dr. Tulio Gómez, y a todos los que hacen posible que este gran evento vuelva a nuestro municipio”, expresó.
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Por su parte el Presidente de la Junta de la Asociación del Festival Antioquia le Canta a Colombia, Jorge Londoño de La Cuesta, señaló que: “Indudablemente es una muy buena noticia para Santa Fe Antioquia, porque además de la belleza arquitectónica e histórica que tiene la ciudad, particularmente este certamen musical la engalana y la llena de cultura como en el pasado.