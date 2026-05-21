Encuesta Guarumo: Cepeda lidera con 37,1 %; siguen Abelardo con 27,5 % y Paloma con 21,7 %, ¿y en segunda vuelta?

La nueva encuesta Guarumo y Ecoanalítica, publicada por El Tiempo, deja ver a Iván Cepeda en 37,1 %, seguido por Abelardo de la Espriella en 27,5 % y Paloma Valencia con 21,7 %. Por primera vez, la medición muestra un escenario en el que De la Espriella le gana a Iván Cepeda en segunda vuelta, con 43,6 % contra 40 %. Es la última encuesta que sale de estas firmas, ya que a partir de este domingo 24 de mayo empieza la “veda” o la no circulación de encuestas antes de la primera vuelta. La medición consultó de manera presencial a 3.787 ciudadanos en 85 municipios. De la Espriella le lleva la delantera a Valencia por casi 6 puntos de intención de voto, en medio de un clima de tensión entre ambas campañas por quién pasa a segunda vuelta para enfrentar a Cepeda, quien prácticamente ya la tiene asegurada desde hace meses. A casi veinte puntos de Paloma Valencia está Sergio Fajardo, con 3,2 %. Llama la atención que Santiago Botero, otro “outsider” conocido por posiciones polémicas, supera a Claudia López, con un 1,6 % frente a un 1,5 %, aunque está dentro del margen de error de 2,2 %. Más abajo, con 0,3 % o menos, están otros candidatos como Roy Barreras, Sondra Macollins, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe Londoño, Carlos Caicedo y Gustavo Matamoros. El voto en blanco representa a un 6,1 % de los encuestados.

¿Y la segunda vuelta?

Llama la atención que, por primera vez en la medición de Guarumo y Ecoanalítica, Cepeda pierde contra De la Espriella, a quien derrotaba en otras mediciones. El escenario hipotético deja ver un 40 % de intención de voto para Cepeda contra un 43,6 % del abogado. En ese caso hay un 16,4 % que no votaría por ninguno. Paloma Valencia también le ganaría a Cepeda, y con un margen mayor: un 44,8 % contra un 39,9 %. Esta vez, un 15,3 % no votaría por alguno de los actuales senadores. Hay otro escenario que es poco probable que se presente, pero que la encuesta tiene en cuenta: Paloma contra Abelardo. En esa ocasión, ganaría el abogado con un 32,2 % contra un 30,3 %, contra un 37,5 % que coincide casi exactamente con la intención de voto de Cepeda.

El porcentaje de rechazo

Otro dato llamativo es la respuesta a ¿por quién nunca votaría? En ese caso, un 42,9 % nunca votaría por Cepeda, seguido de Abelardo de la Espriella con 20,2 % y Paloma Valencia con un 16 %. Paradójicamente, las candidaturas de centro como las de Sergio Fajardo y Claudia López tienen menos rechazo, con un 2,8 % y un 5,2 %, respectivamente.

Ficha técnica