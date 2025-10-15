Amaia Montero anuncia oficialmente su regreso a La Oreja de Van Gogh

La Oreja de Van Gogh anunció este miércoles el regreso de Amaia Montero como vocalista principal, 17 años después de su salida del grupo y un año después de que Leire Martínez dejara oficialmente la banda. El anuncio marca el inicio de una nueva etapa en la trayectoria del grupo español, considerado uno de los más influyentes del pop en español de las últimas décadas. Puede leer: La Oreja de Van Gogh se queda otra vez sin vocalista: anunciaron la salida de Leire Martínez En un comunicado publicado en sus redes sociales, los integrantes confirmaron que Montero vuelve junto a Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, aunque sin la presencia del guitarrista Pablo Benegas, quien decidió tomarse una pausa de los escenarios. “Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?”, escribió el grupo.

La banda señaló que lleva un año trabajando en San Sebastián en nuevas composiciones, al tiempo que revisaban parte de su repertorio clásico. “Ha sido un año aquí en nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y recordando las anteriores”, indica el texto, en el que también anuncian una próxima gira y una nueva canción titulada “Inspiración”, con la que presentarán esta tercera etapa. Conozca: Espectacular reaparición de Amaia Montero en el “Mañana será bonito” de Karol G en España Sobre la ausencia de Pablo Benegas, guitarrista y coautor de muchos de los temas más emblemáticos del grupo, el comunicado precisa que “sigue formando parte de La Oreja de Van Gogh”, pero que ha decidido “parar una temporada para pasar más tiempo con su familia y explorar nuevos retos profesionales”.

El guitarrista Pablo Benegas seguirá formando parte de La Oreja de Van Gogh, aunque se tomará una pausa para dedicar tiempo a su familia y nuevos proyectos. FOTO: Colprensa.

El regreso de Amaia Montero ocurre tras varios meses de rumores y señales en redes sociales, entre ellas la eliminación del anuncio sobre la salida de Leire Martínez y la publicación de una imagen en blanco acompañada del mensaje “Solo juntos tiene sentido”. La confirmación oficial pone fin a más de un año de especulaciones y representa uno de los regresos más esperados de la música española.

Montero, quien fue la voz del grupo desde su fundación en 1996 hasta 2007, retomará su lugar tras una carrera en solitario de cuatro discos y una pausa motivada por problemas de salud. Su reaparición pública ocurrió en 2024, durante un concierto de Karol G en Madrid, donde interpretó Rosas, uno de los himnos de la agrupación.

Por ahora, el grupo no ha confirmado las fechas de su gira, aunque adelantó que los conciertos se realizarán a partir de la primavera de 2026. “Necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable”, concluye el mensaje.