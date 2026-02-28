Bayern de Múnich ganó el clásico alemán con Luis Díaz todo el partido y doblete de Kane: acaricia el título

En un clásico vibrante del fútbol alemán, el Bayern Múnich se impuso 3-2 al Borussia Dortmund en un partido cargado de emociones, remontadas y dramatismo hasta el último minuto. El extremo colombiano Luis Díaz disputó los 90 minutos y fue protagonista en la jugada que definió el encuentro. Los goles del conjunto bávaro fueron obra de Harry Kane, por partida doble, y Joshua Kimmich, mientras que el Dortmund marcó por intermedio de Nico Schlotterbeck y Daniel Svensson.
Con este triunfo, el Bayern alcanzó las 63 unidades y amplió a 11 puntos su ventaja sobre el Dortmund, que se quedó con 52. A falta de varias fechas para el cierre del campeonato, el equipo muniqués queda como principal candidato para levantar el título.