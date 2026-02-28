Bayern de Múnich ganó el clásico alemán con Luis Díaz todo el partido y doblete de Kane: acaricia el título

En un clásico vibrante del fútbol alemán, el Bayern Múnich se impuso 3-2 al Borussia Dortmund en un partido cargado de emociones, remontadas y dramatismo hasta el último minuto. El extremo colombiano Luis Díaz disputó los 90 minutos y fue protagonista en la jugada que definió el encuentro. Los goles del conjunto bávaro fueron obra de Harry Kane, por partida doble, y Joshua Kimmich, mientras que el Dortmund marcó por intermedio de Nico Schlotterbeck y Daniel Svensson. Con este triunfo, el Bayern alcanzó las 63 unidades y amplió a 11 puntos su ventaja sobre el Dortmund, que se quedó con 52. A falta de varias fechas para el cierre del campeonato, el equipo muniqués queda como principal candidato para levantar el título.

Un primer tiempo de dominio amarillo El partido no comenzó de la mejor manera para el Bayern. Durante la primera mitad, el Dortmund mostró mayor intensidad y claridad en el juego. A los 25 minutos, Nico Schlotterbeck abrió el marcador tras una jugada bien elaborada que dejó sin reacción a la defensa rival. Con esa ventaja mínima, el conjunto visitante se fue al descanso dejando mejores sensaciones y obligando al Bayern a replantear su estrategia. Luis Díaz, activo por la banda, intentó generar desequilibrio, pero se encontró con una defensa bien parada y un mediocampo que cerró los espacios con eficacia.

La reacción del campeón En el segundo tiempo la historia cambió por completo. El Bayern salió decidido a revertir el resultado y encontró rápidamente la recompensa. A los 54 minutos, Harry Kane marcó el empate y encendió el impulso anímico del equipo local. Con mayor presión y dominio territorial, el Bayern inclinó la cancha y a los 70 volvió a golpear: Kane transformó un penalti en el 2-1, firmando su doblete de la noche. Sin embargo, el Dortmund no bajó los brazos. A los 82 minutos, Daniel Svensson apareció para igualar 2-2 y devolver la tensión al clásico, que ya era una auténtica batalla futbolística. Cuando parecía que el empate sería el resultado definitivo, llegó la jugada que inclinó la balanza. A los 87 minutos, en medio de una acción en el área, Luis Díaz intentó definir de chilena; el balón quedó suelto tras un rebote y Joshua Kimmich aprovechó para enviar la pelota al fondo de la red y decretar el 3-2 definitivo.