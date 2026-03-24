Álex Teherán es reconocido como hijo de Patricia Teherán luego de 31 años y podrá recibir regalías por herencia de la artista

Tras más de tres décadas de incertidumbre jurídica, Yuris Alexander Teherán Romero, conocido artísticamente como Álex Teherán, ha sido reconocido legalmente como el hijo legítimo de la fallecida Patricia Teherán.

Con este fallo, se pone fin a un error en su registro civil que lo privó durante 31 años de acceder a su herencia y a la identidad formal que le correspondía.

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La tragedia que marcó la vida de Álex se remonta al 19 de enero de 1995 cuando su madre murió en un accidente de tránsito cuando él tenía apenas cuatro meses de nacido.

Ante la evidente imposibilidad de Patricia para registrarlo y tiempo después, el asesinato de su padre, Rodrigo Castillo, en Medellín, la responsabilidad del trámite recayó en sus abuelos maternos.