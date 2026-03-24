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Álex Teherán es reconocido como hijo de Patricia Teherán luego de 31 años y podrá recibir regalías por herencia de la artista

Debido a un error jurídico, el hijo de la cantante de vallenato no pudo reclamar su herencia; sin embargo, ya se dio el primer paso para el restablecimiento de los derechos del también artista. Esta es la historia.

  • Álex Teherán fue reconocido como hijo de Patricia Teherán luego de 31 años de la muerte de la cantante. Fotos: @alexteheran y Colprensa
    Álex Teherán fue reconocido como hijo de Patricia Teherán luego de 31 años de la muerte de la cantante. Fotos: @alexteheran y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Tras más de tres décadas de incertidumbre jurídica, Yuris Alexander Teherán Romero, conocido artísticamente como Álex Teherán, ha sido reconocido legalmente como el hijo legítimo de la fallecida Patricia Teherán.

Con este fallo, se pone fin a un error en su registro civil que lo privó durante 31 años de acceder a su herencia y a la identidad formal que le correspondía.

Lea también: Una maldición persigue a las “Diosas del Vallenato”

La tragedia que marcó la vida de Álex se remonta al 19 de enero de 1995 cuando su madre murió en un accidente de tránsito cuando él tenía apenas cuatro meses de nacido.

Ante la evidente imposibilidad de Patricia para registrarlo y tiempo después, el asesinato de su padre, Rodrigo Castillo, en Medellín, la responsabilidad del trámite recayó en sus abuelos maternos.

En ese escenario, debido a las particularidades de la época y a un error en el procedimiento, Álex fue registrado legalmente como hijo de sus abuelos, lo que técnicamente lo convertía en hermano de su propia madre en los documentos oficiales. Esta inconsistencia le impidió durante toda su vida adulta reclamar los derechos derivados de la exitosa carrera musical de la artista.

A través de sus redes sociales, la abogada Wendy Herrera reveló la noticia sobre el reconocimiento legal como hijo de la cantante de vallenato, siendo este el primer paso para que Álex pueda reclamar las regalías acumuladas de éxitos como Tarde lo conocí, Amor de papel y Me dejaste sin nada.

Esas regalías, según estimaciones de algunos expertos, podrían oscilar entre los 900 millones y los 4.400 millones de pesos. Este cálculo se basaría principalmente en el rendimiento de su música en plataformas digitales; por ejemplo, solo en YouTube, los videos de Patricia Teherán superan las 444 millones de visualizaciones.

Los recursos de esos derechos han permanecido retenidos o en un “limbo” durante más de 31 años, ya que hasta ahora no existía un heredero legalmente acreditado para reclamarlos.

Para comprobar el parentesco entre Álex y Patricia, la abogada Herrera tuvo que acudir a testimonios, documentos y otros indicios para demostrar ante la justicia el error del trámite.

Álex Teherán, siguiendo los pasos de su madre, también se ha dedicado a la música, publicando en 2021 el tema El malo soy yo, además de tener una propuesta artística basada en una fusión de vallenato con pop. También ha homenajeado el legado musical de Patricia a través de diferentes plataformas y redes sociales.

Siga leyendo: La verdadera historia de amor que inspiró la canción “Tarde lo conocí”

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