La música colombiana conquista el mundo: Spotify reveló millonarias ganancias en 2025

La música colombiana sigue consolidando su impacto en la industria global del entretenimiento. Durante 2025, los artistas nacionales generaron más de 468.000 millones de pesos en regalías a través de Spotify, una cifra histórica que refleja el crecimiento internacional de los sonidos hechos en el país.

Los datos fueron revelados en el informe Loud & Clear Colombia 2026, el reporte anual de Spotify sobre regalías y economía del streaming, en el que la plataforma presentó una radiografía del impacto económico y cultural que actualmente tiene la música colombiana dentro y fuera del territorio nacional.

El crecimiento ocurre en medio de un momento histórico para la industria musical del país. Según el Informe Global de Música 2026 de la IFPI, el mercado de música grabada en Colombia alcanzó los 105,2 millones de dólares en 2025, superando por primera vez la barrera de los 100 millones de dólares.