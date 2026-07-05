En Angostura hay un museo dedicado a Porfirio Barba Jacob: conozca su historia

Probablemente no existan dos vidas más opuestas que la del Padre Marianito y la de Porfirio Barba Jacob, cuyo nombre verdadero fue Miguel Ángel Osorio. El primero fue un cura que vivió casi toda su vida en Angostura, un municipio del norte de Antioquia, a casi 132 kilómetros de Medellín. El otro fue uno de los grandes nómadas de la literatura colombiana, cuyo viaje vital está sintetizado en los versos de Futuro, memorizados por varias generaciones de colombianos. Lea: Persona, la sala del centro para pensar y conversar la música Siguiendo con las comparaciones, Marianito murió en olor de santidad y está a un milagro de ser declarado santo de la Iglesia Católica. A su vez, Barba Jacob falleció en aroma de lujuria y es uno de esos escritores cuya biografía excede a su obra. A pesar de esas aparentes distancias, Marianito y Barba Jacob son el motivo de cientos de colombianos y extranjeros para visitar Angostura. Los más van detrás de milagros, los menos siguen el rastro del poeta de la vida profunda y cambiante. Precisamente, con la idea de estimular el turismo cultural, existe la Casa Museo Porfirio Barba Jacob, justo al frente de la parroquia municipal. El inmueble, que además alberga la Dirección de Cultura del municipio, no solo preserva la memoria del reconocido poeta antioqueño, sino que se ha convertido en un espacio para la formación artística, las exposiciones y el encuentro de la comunidad.

Marcela Orozco Cuartas, coordinadora de Cultura y directora de la Casa Museo, explicó que la edificación fue la vivienda de los abuelos paternos de Porfirio Barba Jacob, donde el escritor pasó gran parte de su infancia y juventud, antes de abandonar definitivamente el municipio hacia los 21 años. La recuperación del inmueble fue impulsada por un grupo de ciudadanos que reunieron recursos para comprar la casa y donarla al Municipio. El proceso se realizó con motivo del centenario del nacimiento del poeta y culminó en 1983 con la restauración e inauguración del edificio en calidad de casa de la cultura. Desde entonces, el lugar ha reunido cartas, fotografías, manuscritos y objetos relacionados con la vida de Barba Jacob. Uno de los espacios más representativos es el sótano original de la vivienda, donde aún se conservan escritos sobre las tapias que, según las investigaciones realizadas hasta ahora, corresponderían al poeta. Además, durante el último año se ha adelantado un proceso técnico para actualizar el guion museológico y museográfico con el fin de ofrecer un recorrido más completo.