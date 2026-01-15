Murió Alfonso Castellanos, histórico periodista colombiano y referente de la radio y la televisión

El periodismo colombiano perdió el 14 de enero de 2026 a una de sus figuras más influyentes. Alfonso Castellanos, referente histórico de la radio, la televisión y la prensa escrita en el país, murió en Santa Marta a los 91 años, según confirmó su hijo, el también periodista Juan Jacobo Castellanos. Conozca: Félix de Bedout sufrió desmayo antes de presentar noticiero en Univisión; fue trasladado de urgencias en ambulancia Nacido el 24 de diciembre de 1934 en Málaga, Santander, Castellanos construyó una trayectoria de más de cinco décadas que marcó profundamente el ejercicio periodístico en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI. Su trabajo contribuyó a transformar los medios en espacios no solo de información, sino también de análisis, pedagogía y pensamiento crítico.

Su vínculo con el periodismo comenzó desde muy joven. Tras trasladarse con su familia a Bogotá cuando tenía apenas seis años —una experiencia que él mismo describió como dura, pero formativa— ingresó al diario El Liberal, donde inició como “sacapruebas”. Ese primer oficio le permitió conocer desde adentro el rigor del proceso editorial y sentar las bases de una carrera que se consolidaría en los principales medios del país.

A lo largo de su vida profesional pasó por redacciones como El Siglo y El Tiempo, convirtiéndose en una voz respetada tanto en el ámbito periodístico como en el político. Su formación se complementó con una experiencia académica en España, gracias a una beca gestionada por el político Álvaro Gómez, que amplió su perspectiva sobre el oficio. Lea también: De redactor a gurú de emprendedores: la historia del paisa detrás de BohíoPlaya Castellanos también dejó una huella profunda en la radio y la televisión. Dirigió más de diez noticieros y condujo programas que se convirtieron en referentes de la televisión colombiana. Entre ellos sobresale “Yo sé quién sabe lo que usted no sabe”, un espacio innovador en el que expertos respondían inquietudes del público, con el propósito de democratizar el conocimiento y acercar la ciencia, la cultura y la actualidad a los hogares.

Su curiosidad permanente, el rigor en la búsqueda de respuestas y su vocación pedagógica hicieron de Castellanos una figura cercana para varias generaciones de oyentes y televidentes. Uno de los momentos más recordados de su carrera fue la transmisión en vivo, durante 11 horas, de la llegada del hombre a la Luna en 1969, un hito que llevó a la audiencia colombiana a presenciar uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX.

Además de su labor en medios, ocupó cargos públicos de relevancia. Fue secretario de Información y Prensa de la Casa de Nariño durante el gobierno del presidente Alfonso López, desde donde articuló la relación entre el Estado y los medios de comunicación en una etapa clave del país.

Colegas y analistas lo recuerdan como un hombre culto, inteligente y de carácter firme, cualidades que le permitieron incidir en distintos escenarios, aunque también generaron debates y controversias propias de una figura influyente. Para muchos, fue un transformador del periodismo, que entendió la comunicación como una herramienta para formar ciudadanía. Siga leyendo: Blanca Uribe y Pastora Mira, dos de las antioqueñas galardonadas en los Premios Nacionales de Cultura 2025 La noticia de su fallecimiento fue difundida por su hijo a través de redes sociales, donde destacó que Alfonso Castellanos no solo fue un profesional influyente, sino un hombre que ayudó a transformar la radio, la televisión y la prensa en Colombia.

Con su muerte se cierra un capítulo fundamental del periodismo nacional y queda su legado como referente de rigor, curiosidad y compromiso con la información al servicio del público.

