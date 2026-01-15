Murió Alfonso Castellanos, histórico periodista colombiano y referente de la radio y la televisión

El periodismo colombiano perdió el 14 de enero de 2026 a una de sus figuras más influyentes. Alfonso Castellanos, referente histórico de la radio, la televisión y la prensa escrita en el país, murió en Santa Marta a los 91 años, según confirmó su hijo, el también periodista Juan Jacobo Castellanos.
Nacido el 24 de diciembre de 1934 en Málaga, Santander, Castellanos construyó una trayectoria de más de cinco décadas que marcó profundamente el ejercicio periodístico en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI. Su trabajo contribuyó a transformar los medios en espacios no solo de información, sino también de análisis, pedagogía y pensamiento crítico.