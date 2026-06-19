Falleció Dalita Navarro, artista y viuda del expresidente Belisario Betancur

“Dalita Navarro: la fuerza arrolladora de un alma libre, coherente e infinita. Artista, gestora cultural, mujer de mujeres. Mi amiga. Q.E.P.D.”, escribió Ortiz en su cuenta de X (antes Twitter).

La noticia fue difundida este 18 de junio por allegados de la artista, nacida en Venezuela y con nacionalidad colombiana, quienes enviaron mensajes de solidaridad a familiares y amigos de Navarro. Entre ellos se encuentra la gestora cultural Martha Ortiz , exdirectora del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO).

Falleció a los 81 años Dalita Navarro, viuda del expresidente Belisario Betancur , destacada ceramista, artista de arte contemporáneo y gestora cultural en Colombia.

“Por Dalita Navarro, todo mi cariño. La quise mucho en vida y disfruté de su amistad, fui testigo de su amor por Colombia y de su valentía enorme en los momentos más duros. Se va una artista. Una extraordinaria mujer y una defensora de la democracia continental” , escribió José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN.

Dalita Navarro brilló en el arte contemporáneo por sus obras y esculturas, las cuales marcaron un legado en su vida artística. Una de esas se llama “Homenaje a Morandi: El silencio del objeto común”, inspirada en la obra del pintor italiano Giorgio Morandi.

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También figuran otras creaciones como “Las heridas y el llanto de la tierra” (2011), que reúne 30 obras moldeadas a mano y esmaltadas con engobes, óxidos, pigmentos naturales y cocción por oxidación. Esta es una obra que, según Navarro, pretende denunciar “la presión y el abuso” provocado por el ser humano hacia el medio ambiente.

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La viuda de Betancur también contribuyó en gran medida con fundaciones e instituciones en el país, como cuando fue directora del Centro Venezolano de Cultura Colombo-Venezolano en Bogotá y coordinadora general del Congreso Iberoamericano de Literatura en Bogotá.

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En el plano personal, Dalita Navarro estuvo casada con el expresidente Belisario Betancur (1982-1986), con quien compartió gran parte de su vida hasta el fallecimiento de él en 2018, a los 95 años.

Sin embargo, sus bases sociales se centraron en el municipio de Barichara, en Santander, donde junto a su esposo impulsó la creación de la Fundación Escuela Taller de Barichara, con el objetivo de transmitir a las nuevas generaciones los oficios de las artes manuales.

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