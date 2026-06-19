Falleció Dalita Navarro, artista y viuda del expresidente Belisario Betancur

Falleció a los 81 años Dalita Navarro, viuda del expresidente Belisario Betancur, destacada ceramista, artista de arte contemporáneo y gestora cultural en Colombia.
La noticia fue difundida este 18 de junio por allegados de la artista, nacida en Venezuela y con nacionalidad colombiana, quienes enviaron mensajes de solidaridad a familiares y amigos de Navarro. Entre ellos se encuentra la gestora cultural Martha Ortiz, exdirectora del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO).
“Dalita Navarro: la fuerza arrolladora de un alma libre, coherente e infinita. Artista, gestora cultural, mujer de mujeres. Mi amiga. Q.E.P.D.”, escribió Ortiz en su cuenta de X (antes Twitter).