Murió el dibujante Scott Adams, creador de la satírica historieta Dilbert

El dibujante estadounidense Scott Adams, famoso por su tira cómica Dilbert y cuya carrera se vio empañada por una polémica por racismo, murió a los 68 años en su casa de California, Estados Unidos, víctima de un cáncer de próstata, informó el martes su exesposa.
Adams saltó a la fama con Dilbert, una sátira sobre la vida de oficina, centrada en un ingeniero que trabajaba en una empresa que supervisaba minuciosamente a sus empleados. La tira se publicó por primera vez en 1989.
Algunos de los puntos que trata la historieta son la burocracia corporativa, las reglas absurdas, el estrés y el sinsentido del trabajo empresarial, así como la incompetencia de algunos jefes en el ámbito corporativo.