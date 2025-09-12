MinCultura anuncia programa de $500 millones para que artistas lleven sus propuestas al exterior

Se abre una nueva línea dedicada a artistas, sabedores y gestores culturales interesados en participar en procesos de creación, formación, circulación e intercambio a través de las alianzas de internacionalización. a través del Portafolio Cultural Internacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia e instituciones culturales en distintas partes del mundo.
“Esta línea busca fortalecer el sector cultural y creativo a través de acuerdos con instituciones públicas y privadas que promueven circulación, residencias, intercambios y profesionalización. Con la Línea 3, la convocatoria ofrece entornos para el desarrollo creativo, la expansión de capacidades y el diálogo intercultural sostenible entre Colombia y el mundo.”, afirma Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes.