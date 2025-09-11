Hicieron el estudio más amplio de la historia sobre el comportamiento de los perros, ¿qué reveló?

Un estudio de la Universidad Virginia Tech, publicado en la revista PLOS One, ha establecido una base de datos sin precedentes para entender el comportamiento canino a gran escala. La investigación forma parte del Dog Aging Project, un macroproyecto en el que colaboran más de 40 instituciones y que recopila información de más de 47 000 perros aportada por sus dueños entre 2020 y 2023.

“El gran valor de este estudio es que, con un conjunto de datos tan extenso, podemos seguir los cambios de comportamiento de decenas de miles de perros a medida que envejecen. Así podremos comprender mejor cómo se relacionan la salud y la conducta”, explica Courtney Sexton, autora principal.

Los investigadores analizaron tendencias en miedo, atención y excitabilidad, agresividad y adiestramiento. A pesar de los cambios en la vida cotidiana durante la pandemia de covid-19, los perfiles de comportamiento de los perros se mantuvieron estables.