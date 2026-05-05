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“Si hay presidente en primera vuelta, se robaron las elecciones”: María Andrea Nieto

La periodista presentará su show de comedia política en el Teatro de El Tesoro. EL COLOMBIANO conversó con ella.

  • Economista, historiadora, periodista, María Andrea Nieto es la autora del libro El Engaño del “Progresismo”. FOTO cortesía.
    Economista, historiadora, periodista, María Andrea Nieto es la autora del libro El Engaño del “Progresismo”. FOTO cortesía.
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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hace 1 hora
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María Andrea Nieto llegó alegre a la sala de redacción de EL COLOMBIANO porque minutos antes había recibido la noticia de que la justicia le había ordenado al presidente Gustavo Petro pedirles excusas a las periodistas que llamó Muñecas de la mafia en un descache retórico. Así comenzó el diálogo con la periodista que dio el salto de las páginas de opinión y de los canales noticiosos de YouTube a los escenarios teatrales con su stand up comedy Un viaje intergaláctico. De hecho, la obra tendrá una única función el 7 de mayo, a las siete de la noche, en el Teatro del Centro Comercial El Tesoro.

EL COLOMBIANO conversó con ella sobre esta nueva faceta de su trabajo y de los sube y baja de la política nacional.

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Hablemos de El Control. ¿Cómo comenzó el proyecto y cómo ha evolucionado en estos años?

“Este es un programa que nació en la revista Semana. Lo dirigí y presenté allí durante cuatro años y medio. Cuando salí de ese medio, creé El Control en YouTube. Me dije, ‘Okay, y ese es el mejor formato para continuar’. En un fin de semana, pasé de cero suscriptores a 30.000 y hoy 15 meses después ya estamos en 312.000 suscriptores, pero al final es una comunidad de cerca de 1 millón de personas cuando se suman todas las redes sociales”.

Cómo es su proceso de trabajo...

“Esto es un trabajo diario, 24-7. Estoy pendiente de la noticia más relevante del día y allí hay que encontrar que no sea solamente la noticia, sino que haya antecedentes de la noticia. El Control en vivo se trata de eso, de una serie de noticias que suenan muy locas, pero que es la realidad de Colombia. Ahora, con nuestro líder intergaláctico no me falta material. Son muchos los ejemplos: mandar tejido humano a Marte, desenterrar los muertos que construyeron el canal de Panamá hace 100 años. Sobre todos estos proyectos he enviado derechos de petición al gobierno”.

¿Cómo ha sido su experiencia haciendo stand-up político?

“Este guión fue escrito con un propósito de utilizar dosis de humor, muchas, muchas dosis de ironía, pero con propósito. Y hay un momento de quiebre en ese monólogo en donde la gente se ha reído y yo los invito a que hagamos unas reflexiones sobre los valores democráticos y la libertad. Entonces, es un formato nuevo. Además, soy la única mujer que hace stand-up de comedia política. Eso por lo general siempre ha sido un espacio reservado para los hombres, pero ahora estoy haciendo esta apuesta”.

¿Su público es de derechas?

“A mí no me gusta el rótulo. Creo que es gente que defiende los valores democráticos. ¿Y qué son los valores democráticos? Defiendo que haya derecho a elecciones libres, que haya derecho a la transición pacífica del poder, que haya derecho a la opinión, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, que haya derecho a la existencia de la oposición”.

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¿Cómo ve el panorama político actual?

“Hasta hace unas semanas yo sentía la campaña terriblemente aburrida, es decir, cada uno atrincherado en un lado como hablándole a sus propios burbujas, pero sin ese intercambio de lo que significa el debate político. Creo que la cosa se pondrá interesante en el debate, si es que lo hacen. Ahí los candidatos le podrán preguntar a Iván Cepeda por sus nexos con las Farc y se pondrá la vista en la relación con la Segunda Marquetalia, que ha sido señalada por la Fiscalía por el asesinato de Miguel Uribe Turbay”.

¿Descarta que haya presidente en primera vuelta?

“Sí. Si lo hay es porque se robaron las elecciones”.

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