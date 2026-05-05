“Si hay presidente en primera vuelta, se robaron las elecciones”: María Andrea Nieto

María Andrea Nieto llegó alegre a la sala de redacción de EL COLOMBIANO porque minutos antes había recibido la noticia de que la justicia le había ordenado al presidente Gustavo Petro pedirles excusas a las periodistas que llamó Muñecas de la mafia en un descache retórico. Así comenzó el diálogo con la periodista que dio el salto de las páginas de opinión y de los canales noticiosos de YouTube a los escenarios teatrales con su stand up comedy Un viaje intergaláctico. De hecho, la obra tendrá una única función el 7 de mayo, a las siete de la noche, en el Teatro del Centro Comercial El Tesoro.

EL COLOMBIANO conversó con ella sobre esta nueva faceta de su trabajo y de los sube y baja de la política nacional.

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Hablemos de El Control. ¿Cómo comenzó el proyecto y cómo ha evolucionado en estos años?

“Este es un programa que nació en la revista Semana. Lo dirigí y presenté allí durante cuatro años y medio. Cuando salí de ese medio, creé El Control en YouTube. Me dije, ‘Okay, y ese es el mejor formato para continuar’. En un fin de semana, pasé de cero suscriptores a 30.000 y hoy 15 meses después ya estamos en 312.000 suscriptores, pero al final es una comunidad de cerca de 1 millón de personas cuando se suman todas las redes sociales”.

Cómo es su proceso de trabajo...

“Esto es un trabajo diario, 24-7. Estoy pendiente de la noticia más relevante del día y allí hay que encontrar que no sea solamente la noticia, sino que haya antecedentes de la noticia. El Control en vivo se trata de eso, de una serie de noticias que suenan muy locas, pero que es la realidad de Colombia. Ahora, con nuestro líder intergaláctico no me falta material. Son muchos los ejemplos: mandar tejido humano a Marte, desenterrar los muertos que construyeron el canal de Panamá hace 100 años. Sobre todos estos proyectos he enviado derechos de petición al gobierno”.