Por Jaime Horacio Arango D.

El artista estrenó su primera canción de este 2020. Pasa la cuarentena en su casa en el Oriente antioqueño.

Por poco a Maluma le toca pasar la cuarentena muy lejos, en Atenas, Grecia, de donde salió a las carreras antes de que se cerraran los aeropuertos en Colombia y se quedara atrapado en un país extraño. Hoy, en su casa en el Oriente antioqueño, está disfrutando la cotidinidad, de hacer ejercicio, de lavar platos, de tender la cama y, obviamente, hacer música. Publicidad Está estrenando canción, Amor de mi vida, un tema bastante romántico, en el que aparece como un abuelo de 70 años, un ritmo y una letras muy diferentes a los que habitualmente está acostumbrado a su público.

¿Cómo ha vivido este proceso de cuarentena?

“Ha sido difícil adaptarme a esta situación, vengo de un momento en el que todo se estaba moviendo muy rápido, viajando todos los días por diferentes ciudades, incluso me tocó frenar la gira en la mitad, quedaron faltando 14 conciertos. Cuando comenzó esta locura de la pandemia estaba en Grecia, en Atenas, el mismo día que me regresé tenía planeado hacer allí el video de El amor de mi vida. Nos levantamos a las 3:30 de la mañana, ya estaba en proceso de maquillaje y fue cuando recibimos la información de que si no volábamos de inmediato no íbamos a lograr ingresar a Colombia por el cierre de los aeropuertos, así que nos fuimos hasta Miami y ese mismo día hicimos el video. Al otro día ya estaba en Medellín”.

¿Qué tal esa sensación de presentar un disco a la distancia, desde la casa?

“Así no haya presencia física contamos con la tecnología y eso me ha posibilitado seguir con mi carrera, lanzar mi música. La gente en estas situaciones se ha vuelto mucho más digital, lo que significa que la música sigue hacia adelante. Estoy muy emocionado con este lanzamiento”.

¿Cómo nace el Amor de mi vida, su primera canción en este año?

“En enero me fui para Jamaica para comenzar a trabajar en el disco, que con todo lo que está pasando no sé en qué fecha se irá a lanzar. Había terminado de grabar las canciones, ya el disco estaba cerrado y este tema me sorprendió justo el día que tenía que viajar a Las Vegas, a los Grammy Anglo (estaba nominado a Mejor artista latino), y sin embargo no pude estar ahí y ese día nació esta canción. No estar en Las Vegas me generó tristeza, tenía un sentimiento de rabia e impotencia, decidí reorganizar las prioridades de mi vida, ya mi carrera se me había convertido en una obsesión y estaba perdiendo el foco de lo que realmente importa en mi vida, que es mi familia, mi hogar, mis animalitos, que es por lo que comencé esta carrera”.

Es una canción que rompe con lo que estábamos acostumbrados a escucharlo...

“A raíz de ese viaje frustrado a los Grammy convertimos todo eso en una canción y decidí que fuera mi primer sencillo de este año, porque quería salir con algo diferente, no sabíamos lo que se venía, el tiempo es tan perfecto que la canción sale en un momento ideal, en el que la puedes dedicar y compartir con esas personas que tanto amas y de las que de pronto estamos distanciados”. Publicidad

¿Qué tal la transformación para verse como un abuelo de 70 años?