Para entender mejor un cómic o un manga japonés hay que leerlo en papel, asegura un estudio

Por Marcos D. Oliveros / Agencia Sinc
El proceso de lectura requiere de un esfuerzo cognitivo tan intenso que todo detalle cuenta; y para los amantes del papel esta es una buena noticia. Un nuevo estudio, publicado en PLOS One, demuestra que leer en este formato cansa menos y permite una mayor comprensión de la trama.
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Para saberlo, expertos de la Universidad de Tokio (Japón) basaron su trabajo en la comprensión lectora de los manga japoneses, una serie de cómics muy populares en este país. Dividieron las historias en dos mitades y examinaron cómo el medio de lectura influía en la capacidad de comprensión de los participantes.
Este proyecto comenzó con una consulta (y financiación) de Coamix Inc, una de las principales editoriales de manga japonés. “Como neurocientífico que investiga sobre el cerebro humano decidí aclarar cómo la activación cerebral se ve afectada por nuestras experiencias diarias como leer un libro”, explica el líder del trabajo e investigador de la institución nipona, Sakai Kuniyoshi.