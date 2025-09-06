“Yo escribo siempre con rabia”: Gilmer Mesa lanza su nuevo libro, Los espantos de mamá

Gilmer Mesa, una de las voces más importantes de la literatura colombiana contemporánea, lanzó su cuarta novela, Los espantos de mamá. Un libro donde los mitos se cruzan con los desaparecidos que ha dejado la guerra en el país, y dónde las madres son las grandes protagonistas.
En sus páginas se intercala la voz del narrador con la de su madre para contar historias que se van entrelazando con los libros anteriores. Aparece de nuevo la cuadra que dio lugar a su primera novela y su hermano Alquívar, que fue el gran protagonista. Se habla también del barrio Aranjuez, de sus habitantes, del pasado en el campo, de la pobreza, los muertos y la tragedia que ha sido la guerra.
Lea: Círculo en derrota, el poemario en el que Yenny León se pregunta por lo sagrado
Pero se habla sobre todo de la ciudad y el país, de la indolecia de todos. La sociedad entera está ahí entre los espantos.
Es un libro mucho más íntimo, porque Gilmer Mesa, mientras más abre la mirada a la ciudad, más se adentra en si mismo. A propósito del lanzamiento, EL COLOMBIANO habló con él.